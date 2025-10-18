Szombati időjárás: az északi szelek átrendezik az őszi tájat – elő a kabátokkal

Szombati időjárás: eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északnyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Elszórtan alakulnak ki záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. –írja a Köpönyeg

Szombati időjárás: erős szélre számíthatunk!

Szombati időjárás előrejelzés:

Délelőtt szinte országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti és délnyugati országrészben még este is maradhatnak felhősebb területek. Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél. Kora délután általában 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Később északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és délutánra már több helyen kisüthet a nap. Pontosan ezért érdemes rétegesen öltözködni, hogy míg reggel a csípős időben ne fázzunk, délutánra már melegünk se legyen. A hőmérséklet 12 és 18 fok között fog alakulni, és bár lesz szél, és meg is erősödhet, viharossá is válhat, a naposabb tájakon kellemes lesz a hőérzet.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák szám: 2-6

UV sugárzás: mérsékelt

Holnapi időjárás

A hajnalra foltokban képződő köd, és rétegfelhőzet feloszlik, és napközben nagyobbrészt derült, északkeleten gomolyfelhős, napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik. Csapadék nem lesz. Csak helyenként élénkül meg a délire forduló szél. A hőmérséklet délután 11 és 15 fok között alakul.

Vasárnapra picit gyengül a hidegfront, nyugodtabb és szárazabb lesz az időjárás, sok-sok napsütéssel. Délutánra bár megjelennek a fátyolfelhők, ezek gyorsan át is vonulnak, szóval többnyire napos, kellemes napban lehet részünk. Csapadék egyáltalán nem várható, fagy viszont igen, reggel. Délutánra 9 és 15 fok között fog mozogni a hőmérséklet, ami már picit hűvösebb, de még élvezhető egy séta alkalmával akár.

