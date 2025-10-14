Az ég elkomorul, a levegő megváltozik – Valami készül odafent

Keddi időjárás: Megérkezett a hidegfront felénk, amely igen megváltoztatta az időjárást, amit hétvégén élvezhettünk. A napsütést felváltja a ború, a meleget pedig a kissé hűvösebb levegő.

Keddi időjárás: szeles, borongós

Szeles, záporos időjárás vár ránk

A hét második napja igazán szelesnek indul. Már reggel jön északi irányból a hűvösebb légtömeg, majd szépen lassan vastag felhők keletkeznek az égen. Ezekből olykor-olykor előfordulhat zápor, de nem mindenhol, inkább az ország északi részén. Ezektől nem kell megijedni: amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan tovább is állnak, azonban kissé hevesek is lehetnek, ezért az esernyőt mindenképpen tegyük be már reggel a táskánkba, és öltözzünk jó rétegesen.

A hőmérséklet nem lesz csípős, 16 fok körül várható, de a szél miatt hűvösnek érződhet, szóval egy pulcsi és kabát mindenképpen legyen kéznél!

Összességében egy tipikus szeles, borongós, színes faleveles őszi napra készülhetünk, ahol már fontos a réteges öltözködés, és persze az esernyő is. Viszont pont annyira hűvös, hogy még szerethető, úgymond "cozy" érzetünk legyen miatta.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – írta a Köpönyeg.

Országos időjárás előrejelzés: kedd estig

Délelőtt az egyre vastagodó magasszintű felhőzet mellett még a legtöbb helyen több-kevesebb szűrt napsütésre lehet számítani, majd délután az ország északkeleti felén már egyre többfelé erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A délnyugati megyékben azonban még ekkor is naposabb idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Északkeleten, keleten kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.