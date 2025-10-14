október 14., kedd

Helén névnap

+14
+10
Időjárás

44 perce

Az ég elkomorul, a levegő megváltozik – Valami készül odafent

A tegnapi nap már adott egy kis ízelítőt a tipikus őszből. Fújt a szél, hűvös volt, néha sütött a nap, néha felhős időjárás volt. De milyen időjárás lesz ma?

Szon.hu

Keddi időjárás: Megérkezett a hidegfront felénk, amely igen megváltoztatta az időjárást, amit hétvégén élvezhettünk. A napsütést felváltja a ború, a meleget pedig a kissé hűvösebb levegő. 

Igazi őszi időjárás: zápor, szél várható vármegyénkben.
Keddi időjárás: szeles, borongós
Forrás: koponyeg.hu

Szeles, záporos időjárás vár ránk

A hét második napja igazán szelesnek indul. Már reggel jön északi irányból a hűvösebb légtömeg, majd szépen lassan vastag felhők keletkeznek az égen. Ezekből olykor-olykor előfordulhat zápor, de nem mindenhol, inkább az ország északi részén. Ezektől nem kell megijedni: amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan tovább is állnak, azonban kissé hevesek is lehetnek, ezért az esernyőt mindenképpen tegyük be már reggel a táskánkba, és öltözzünk jó rétegesen. 

A hőmérséklet nem lesz csípős, 16 fok körül várható, de a szél miatt hűvösnek érződhet, szóval egy pulcsi és kabát mindenképpen legyen kéznél! 

Összességében egy tipikus szeles, borongós, színes faleveles őszi napra készülhetünk, ahol már fontos a réteges öltözködés, és persze az esernyő is. Viszont pont annyira hűvös, hogy még szerethető, úgymond "cozy" érzetünk legyen miatta.

Fronthatás
Nincs

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik írta a Köpönyeg.

Országos időjárás előrejelzés: kedd estig

Délelőtt az egyre vastagodó magasszintű felhőzet mellett még a legtöbb helyen több-kevesebb szűrt napsütésre lehet számítani, majd délután az ország északkeleti felén már egyre többfelé erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A délnyugati megyékben azonban még ekkor is naposabb idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Északkeleten, keleten kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

A tartós északias áramlással hűvösebb levegő érezik fölénk a magasban, ezáltal a következő napokban egyre nagyobb területen eshet átlag alá a hőmérséklet. Éjszakánként is egyre hidegebb idő valószínű, sőt helyenként visszatérnek az éjszakai fagyok is – írta a HungaroMet.

