A baleset elkerülhető lett volna, ha a vádlott a megengedett 60 km/h sebességgel halad, ebben az esetben még fékeznie sem kellett volna, akkor sem ütközik össze a sértett gépkocsijával. Intenzív fékezéssel is elkerülhette volna a vádlott a balesetet, ha legfeljebb 78 km/h sebességgel halad, illetve ha lassító fékezéssel 63 km/h sebességgel közelítette volna meg a kereszteződést. A sértett is közrehatott a baleset bekövetkezésében, mert ha nem csak lassít a stoptáblánál, hanem meg is áll, akkor a balesetet elkerülhette volna. A sértettet azonban a vádlott megtévesztette a nagy sebességével, ezért nem tudta helyesen felmérni a közlekedési helyzetet.