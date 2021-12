Közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja a Nyíregyházi Járási Ügyészség azt a férfit, aki személygépkocsiját szabálytalan előzést követően állóra fékezte egy kamion előtt, aminek következtében mindkét jármű megsérült.



A vádlott idén július elején egyik nap délután Nyírbogát lakott területén közlekedett személygépkocsijával. Előtte haladt az úton az általa ismert sértett a kamionjával. Ahogy a kamion elhagyta a nyírbogáti körforgalmat, a vádlott gépkocsijával meg akarta előzni, de szemből is jött egy másik autó, így az előzést nem tudta szabályosan végrehajtani – ismertette a vádirat lényegét dr. Szilágyi László.



Ráadásul az út is jobbra kanyarodott, a vádlott a kanyar előtt fejezte be a kamion előzését úgy, hogy egyrészt zavarta annak közlekedését, másrészt hirtelen fékezéssel a gépkocsiját állóra fékezte a kamion előtt. A sértett késedelem nélkül vészfékezett, de ennek ellenére a két jármű összeütközött. A gépkocsivezetők az út szélén leálltak, hogy megbeszéljék a történteket, azonban a vádlott szidalmazta a kamionost, majd elhagyta a helyszínt. Kiderült a nyomozás során, hogy a vádlott napközben is többször felhívta a kamionost telefonon, provokálta őt, verekedni hívta.



Az előzést megelőző percekben is telefonált a sértettnek a vádlott, és közölte vele, hogy most meg fogja állítani. A vádlott több KRESZ-szabályt is megszegett, hiszen a gépkocsija sebességét hirtelen fékezéssel csökkentette, s ezzel veszélyhelyzetet idézett elő. Azt a szabályt is megszegte, hogy csak akkor szabad előzni, ha a vezető az előzés befejezése után a járművével a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni. A baleset részese nem hagyhatja el a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig, ezzel a vádlott is tisztában kellett, hogy legyen.



– Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje a vádlottat, és mivel megfelelő jövedelemmel rendelkezik, ezért pénzbüntetést is szabjon ki vele szemben. Arra is indítványt tett az ügyészség, hogy a járművezetéstől határozott időre tiltsák el a vádlottat. Az eljárás a Nyírbátori Járásbíróságon folytatódik – tájékoztatott a megyei főügyészség sajtószóvivője.