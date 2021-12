A vádlott az idős sértett fiának lakásában élt Nyíregyházán, a lakás bérleti díját a sértettnek fizette. A nő a lakásbérlet ideje alatt is kért kölcsön az idős asszonytól, de azt megadta. A vádlott 2019 elején Angliába költözött, ahonnan pénzt kért a sértettől több alkalommal és különböző indokokra hivatkozva, például azt mondta, hogy a gyermekének szeretne gyógyszert kiváltani – ismertette a Nyíregyházi Járási Ügyészség vádiratának lényegét dr. Szilágyi László.

– Összesen több mint 400 ezer forintot adott így át – a pénzt mindig pénzküldő szolgáltatáson keresztül juttatta el Angliába – az idős asszony a vádlottnak, aki azt ígérte, amikor Magyarországra utazik, visszaadja. A nő nem jött Magyarországra, de 2019 májusában további, közel 500 ezer forintot kért ugyanilyen módon kölcsön a sértettől, de azt sem fizette vissza. Időközben az idős asszonynak elfogyott a pénze, ezért nem volt hajlandó többet küldeni.





Újabb fenyegetések



A vádlott továbbra is szeretett volna pénzt kapni, ezért az interneten küldött egy üzenetet 2019 májusában, mely szerint az asszony Angliában élő unokájának baja lehet, elrabolhatják, amit a vádlott meg tud akadályozni abban az esetben, ha pénzt kap a sértettől. Annak érdekében, hogy hihetőbb legyen a történet, egy fotót is küldött az unokáról az idős asszonynak, aki ennek hatására 600 ezer forint kölcsönt vett fel, aminek egy részét el is küldte a nőnek.



Újabb fenyegetések is elhangzottak a zsaroló részéről, többször utalt a pénzkérések során arra, hogy baj érheti az idős asszonyt Magyarországon. Ennek hatására a sértett folyamatosan küldte a pénzt Angliába a vádlottnak, aki 2019 júniusában már azzal fenyegette meg az idős asszonyt, hogy a Magyarországon élő másik unokáját is elrabolhatják, megerőszakolhatják, de ezt meg tudja akadályozni, ha továbbra is pénzt kap a sértettől. Az idős asszony már annyira félt, hogy magánszemélytől kért kölcsönt, amit szintén elküldött a zsarolójának.





Ha beismerő vallomást tesz



– Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetésre ítélje a vádlottat és tiltsa el közügyek gyakorlásától. Amennyiben beismerő vallomást tenne az előkészítő ülésen és nem ragaszkodik a tárgyalás megtartásához, akkor az ügyészség szerint két év, hat hónap börtönbüntetésre és három év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre kell őt ítélni.

Az ügyészség gondot fordít arra, hogy az idős asszonynak ne kelljen találkoznia a zsarolójával, ezért azt indítványozta a bíróságnak, hogy a sértett kihallgatásáról a nyomozás során készített kamerafelvételt játsszák le a tárgyaláson, de az idős asszony személyesen ne jelenjen meg. Az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik – tájékoztatott a megyei főügyészség sajtószóvivője.