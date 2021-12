Bőven adott munkát a hétvégi cudar időjárás a szakembereknek: baleseteket, torlódásokat, útlezárásokat, hóátfúvásokat, fakidőléseket okozott a viharos szél és a télies időjárás országszerte – tudatta honlapján a katasztrófavédelem és a közútkezelő vasárnap délután. A tél helyenként 50 kilométeres sebességet meghaladó széllel érkezett megyénkbe, ezért utánajártunk, milyen károkat okozott az időjárás az egyes településeken. Rutkai-Dér Viven, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, a viharos erejű szél vasárnap hajnalban érte el a megyét.



Veszélyeztették a forgalmat

– Két megrongálódott tető miatt kaptak jelzést a térségbeli tűzoltók. A nyíregyházi Debreceni úton egy lakatlan ház lemezfedését bontotta meg a szél. A megrongálódott tetőszerkezet veszélyeztette az ott közlekedőket. A tűzoltók létrás jármű segítségével rögzítették a lemezt. Bujon egy épület bádoglemez tetejét bontotta meg az erős szél, és ráfújta a villanyvezetékre. Az ibrányi önkormányzati és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók az áramszolgáltató kiérkezését és az elektromos leválasztást követően a lemeztető meglazult, feltépődött részeit eltávolították – tudatta a szóvivő.

Leszakadt ágak, kidőlt fák miatt is érkeztek segélykérések a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tűzoltókhoz vasárnap. Gávavencsellőnél a 3821-es útra, Nagycserkesznél a 36-os főútra, Baktalórántháza térségében a 41-es főútra nagy méretű fák dőltek. A nyíregyházi Szőlőskert utca végén lehasadt egy nagy méretű fa ága, és veszélyeztette a forgalmat. A tiszalöki Táncsics utcában villanyvezetékre dőlt egy magas fa.



– A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (NyírVV) az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, mely szerint havazás várható városunkban, már vasárnap reggel kivonult, hogy a kezelései alá tartozó közutak preventív sózását elvégezze – ezt már Hrenkó András, a NyírVV Nonprofit Kft. szakmai igazgatója mondta lapunknak. – A síkosságmentesítés és a hó eltakarítása hétfő hajnali 2 órakor kezdődött el, és hétfő délben is tartott hószolgálati munkagépeinkkel és 42 munkatársunk segítségével. A parkok, járdák és bicikliutak takarításában 6 kisgép vett részt, továbbá 6 nagy teherautó a közutak járhatóságát biztosította – tájékoztatta lapunkat a szakmai igazgató.



Megtisztították a falut



Zsurkon és Fényeslitkén sem okozott semmilyen fennakadást a havazás.



– Annyira jó ilyenkor szétnézni a szép havas tájon – mondta Pócsikné Vakula Ágnes, Zsurk polgármestere. – Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a havazás megkezdésekor ne álltunk volna neki a település utcáin a takarításnak. Az utakon géppel dolgoztunk, és igény esetén hamarosan munkába állhat a hótolóval ellátott kistraktorunk is, amelyet a napokban szereztünk be. A közfoglalkoztatottak aktívan besegítettek, mindenkinek megvan a maga területe, amelyet hóhelyzet esetén takarítania kell. Hétfőn délelőtt a település valamennyi utcája akadálytalanul járhatóvá vált, igaz, nem is esett olyan tetemes mennyiség, hogy komoly gondot okozott volna – tette hozzá a polgármester.



Ugyanilyen tapasztalatokról számolt be Fényeslitke önkormányzatának vezetője is.



– Az előrejelzés vasárnap késő estére ígérte a havat, de az hétfőn hajnalban két órakor kezdett el esni nálunk – tudtuk meg Mártha Mihály Tibortól.



– Konkrét tervünk van hóhelyzet esetére, mindenki tudja a dolgát. A kilenc tagú közmunkáscsapat emberei negyed öttől folyamatosan érkeztek a munkafelvételre, és öt órakor a három karbantartóval együtt megkezdték a munkát. Az utakat gépekkel tisztítottuk, az önkormányzati járdákat pedig kézi erővel, és ahol kellett, ott besegített a két kis önjáró traktorunk is. Az útkereszteződéseket sóztuk, így reggel hét órára valamennyi út szabadon járható volt Fényeslitkén. Az idén már előre beszereztünk elegendő mennyiségű útszóró sót és üzemanyagot, hogy ne hirtelen kelljen kapkodni, ha váratlan hóesés éri el a falut.



