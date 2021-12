A Magyar Közút Nonprofit Zrt. legújabb felvételét megnézve nem kérdés, hogy miért szükséges a szalagkorlát mögött várakozni minden esetben, ha műszaki gondunk akad autónkkal útközben. A múlt szerda reggeli esetnél a becsapódó jármű vélhetően a kihelyezett elakadásjelző háromszöget próbálta meg határozott mozdulattal kikerülni, így viszont a szalagkorlátnak ment és onnan sodródott a csomópont előtt álló járműbe.

Nem ez az egyetlen hasonló eset az elmúlt időszakból, december 5-én délelőtt az M0-ás autóúton egy másik sofőr is úgy látta jónak, ha az autója mögött állva várakozik, miközben centikkel mellette száguldanak el a járművek. Ráadásul valamiért nem a leállósávon, hanem a külső sávon állt meg.

A hasonló esetek elkerülése érdekében a közútkezelő szakemberei arra kérik a járművezetőket, hogy ha ilyen szituációba kerülnének, saját maguk és a többi közlekedő biztonsága érdekében igyekezzenek minél hamarabb a leállósávra húzódni, főleg, ha az autójuk mozgásképes marad. A leállósávon is használjanak elakadásjelző háromszöget, kapcsolják be a vészvillogót, a sofőr és az utasok is vegyenek fel láthatósági mellényt és kiemelten fontos, hogy a szalagkorláton túl várakozzanak. Ha pedig segítségre van szükségük, hívják a 112-es számot.

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály -