Garázdaság és testi sértés miatt emelt vádat az ügyészség hat férfi és egy nő ellen, akik 2021 augusztusában Nagycserkeszen az élelmiszer bolt előtt verekedtek össze, ezzel megbotránkozást és riadalmat okozva a járókelőkben.

A vádirat szerint 2021. augusztus 17-én a reggeli órákban Nagycserkeszen az élelmiszer bolt előtt egy tiszalöki és egy nagycserkeszi férfi - korábbi nézeteltérésük miatt - összeszólalkozott, majd az egyikük meg is ütötte a másikat. Ekkor mindketten telefonon a helyszínre hívták a rokonaikat, és a szópárbaj tovább folytatódott. Ez csakhamar dulakodásba, és kölcsönös bántalmazásba csapott át, amely során mindenki ütött mindenkit. A verekedés közben egy rugós fém bot is előkerült, melyet elvettek egymástól, és azzal is bántalmazták egymást.

A verekedésben minden résztvevőnek könnyű, zúzódásos sérülése keletkezett, de csak a véletlenen múlott, hogy a fémbottal nem okoztak egymásnak súlyosabb sérüléseket.

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a járásbíróság valamennyi vádlottat pénzbüntetésre ítélje.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség -