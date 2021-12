Amikor az ember alapot ás egy új háznak, felássa a kiskertet a frissen vásárolt palántáknak vagy gazdálkodóként felszántja a földjét, számít rá, hogy talán kifordul a talajból egy régi kabátgomb vagy betondarab – arra azonban nem biztos, hogy egy bomba. Pedig előfordulhat: második világháborús robbanóeszközök még napjainkban is előkerülhetnek, és ilyenkor nagyon fontos, hogy azonnal értesítsük a rendőrséget.

Forrás: A TŰZSZERÉSZ EZRED FACEBOOK OLDALA

Hívjuk a hatóságot!

– A filmekből, könyvekből, esetleg korábbi sorkatonai szolgálatból szerzett tapasztalatok alapján általában felismerik a veszélyt az emberek, ha világháborús robbanótestre bukkannak – mondta el lapunknak Gajdos Milán hadnagy, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kommunikációs tisztje. – Nemcsak építkezések, mezőgazdasági vagy kerti munkák alkalmával, hanem pincékből és elhagyatott padlásokról is előkerülhetnek ilyen szunnya­dó eszközök. Ha csak a minimális gyanú is felmerül, hogy egy adott tárgy robbanótest lehet, azonnal be kell jelenteni a rendőrségnek.

A rendőség munkatársai ilyenkor a helyszínre sietnek, és ellenőrzik, hogy valóban egy katonai eredetű robbanóeszköz kerül-e elő. Amennyiben igen, ők teszik meg a bejelentést a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának tűzszerész ügyeletére – majd a katonák mentesítik az érintett területet a robbanóeszközöktől és lőszerektől.

– Nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket nem szabad mozgatni, megbolygatni, bármilyen fizikai hatásnak kitenni – emelte ki Gajdos Milán. – Régebben volt olyan eset, hogy elbizonytalanodott a megtaláló, és bevitte a gyanús tárgyat a rendőrségre, ilyet soha nem szabad tenni. Amikor valaki feltételezett robbanótestre bukkan, akkor azt szépen, finoman, lassan engedje vissza az eredeti helyére. Ha lakott területen kívül – például egy szántóföldön, vagy kirándulás során egy erdőben – került elő, akkor érdemes a helyszínt valamilyen rendelkezésre álló eszközzel, például egy színes ronggyal, szalaggal vagy fadarabokkal megjelölni, és megtenni a rendőrségi bejelentést – azonban csak azután, hogy a megtaláló eltávolodott a helyszíntől.

Fontos betartani a tűzszerészek tanácsait, hiszen hiába telt el már több mint 75 év a második világháború vége óta, még mindig veszélyesek lehetnek ezek az eszközök. Tartalmazhatnak robbanóanyagot, és élesített gyújtószerkezeteket, és laikusként azt sem tudhatja a megtaláló, hogy milyen állapotban került elő az adott lőszer. Mindezt a helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok állapítja meg az állapotfelmérés során, és azt is ő fogja meghatározni, hogy pontosan milyen kezelési eljárásra van szükség a terület mentesítéséhez.

Tapasztalt szakértők

– Amikor a tűzszerész járőrparancsnok a helyszínre érkezik, két fontos tényezőt tart szem előtt – fűzte hozzá a kommunikációs tiszt. – Egyrészt nagyon sokat számít, hogy hol került elő az adott robbanótest: figyelembe veszik, hogy vannak-e a közelben lakóépületek, egészségügyi vagy közintézmények, bármilyen kritikus infrastrukturális elem vagy esetleg számottevő közúti, vasúti forgalom. A másik nagyon fontos tényező, hogy milyen az eszköz állapota, mennyire stabil, szállítható-e. Amennyiben a szállításhoz az előkerült eszköz helyszíni hatástalanítására van szükség, akkor a tűzszerész járőrparancsnok által kijelölt biztonsági zónán belül korlátozhatják a rendőrök a forgalmat, vagy kitelepíthetik az ott lakókat és dolgozókat a művelet idejére.

Ahhoz pedig, hogy valaki hatástalanítást végezhessen, első osztályú tűzszerész fokozattal kell rendelkeznie. Ez a tűzszerész hivatás csúcsa, amihez minimum 6-8 évet kell terepen eltölteni a katonának, emellett teljesíteni a szükséges fokozati vizsgákat és számos bevetésen bizonyítania kell a tudását, illetve rátermettségét harmad- és másodosztályú tűzszerészként.

– A sorsa az eszközöknek minden esetben ugyanaz – hangsúlyozta Gajdos Milán. – Ezeket a robbanótesteket meg kell semmisíteni, méghozzá ellenőrzött, biztonságos körülmények között, erre a célra alkalmas területen, föld alatti robbantással. Ez az egyetlen olyan eljárás, amellyel végleg veszélytelenné lehet tenni a második világháborúból ­visszamaradt robbanótesteket.