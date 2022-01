Vízkereszt idején, január hatodikán bontják le a legtöbben a karácsonyfát a népszokás szerint. Fontos szem előtt tartani, hogy a fenyők gyúlékonysága a lakásokban napról napra fokozódik. A kiszáradt, gyantás fa könnyen, akár egy csillagszóró szikrájától is lángra kap. A száraz fenyőn nagyon gyorsan, pillanatok alatt terjed a tűz. A karácsonyfákon ezért már semmi esetre se gyújtsunk gyertyát, és az utolsó csillagszórókat is a fenyőkről leszedve a szabadban, vagy járólappal burkolt helyiségben gyújtsuk meg, ügyelve arra, hogy a szikrák a közelben ne okozzanak tüzet. Nagyobb kiterjedésű tűz, lángolás és intenzív füstképződés esetén azonnal hagyjuk el a lakást, csapjuk be magunk mögött az ajtót, és hívjuk a 112-es segélyhívó számot.