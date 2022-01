Magyarországon 2021. május közepétől bűncselekményt követ el az, aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt vezet olyan járművet, amelyre az eltiltása vonatkozik. Ha szabálysértési eljárásban tiltották el az elkövetőt, akkor egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, míg ha a büntetőeljárásban tiltották el, akkor három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki vele szemben. Az erre vonatkozó új szabályok már többször megjelentek a sajtóban, ennek ellenére megyénkben hetente több nyomozás indul azért, mert engedély nélkül vezetnek egyes személyek gépjárművet.





Nyilvánvalóan tisztában volt a megváltozott szabályozással az a vádlott is, akivel szemben most emelt vádat a Nyíregyházi Járási Ügyészség. A vádirat lényege szerint a húszas éveiben járó férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ennek ellenére rendszeresen ült gépkocsiba, és közlekedett azzal. Ezért a magatartásáért az elmúlt évben kétszer is elítélte a bíróság, előbb augusztusban, majd októberben.

Mindkét alkalommal felfüggesztett fogházbüntetést kapott, illetve eltiltották a járművezetéstől is több évre.





2021. december 28-án kora délután, a vádlott nagy teljesítményű gépkocsijával közlekedett Baktalórántházán úgy, hogy az anyósülésen egy utast is szállított. Éppen akkor járőröztek a településen a civilruhás nyomozók, akik felismerték a gépkocsit vezető vádlottat, ezért megfordultak és utána indultak szolgálati gépkocsijukkal. A vádlott megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, gyorsított, azonban eközben megcsúszott, és az egyik ingatlan előtt megállt. A vádlott ekkor kiugrott a gépkocsiból és elfutott, ugyanakkor az utasa elfoglalta az ő helyét. A rendőrök már csak azt látták, hogy a volán mögül az utas szállt ki.

Végül a vádlottat egy másik utcában találták meg, amint éppen egy gépkocsi hátsó ülésén ült.





A bűncselekmény elkövetését tagadó vádlottal szemben azt indítványozta az ügyészség, hogy amennyiben beismerő vallomást tesz, és nem ragaszkodik a tárgyaláshoz, akkor egy év börtönbüntetésre ítélje a bíróság és négy évre tiltsa el a közúti járművezetéstől is, illetve rendelje el a két korábban kiszabott felfüggesztett fogházbüntetés végrehajtását is. A vádlott elfogása óta letartóztatásban van, mert alaposan lehet attól tartani, hogy szabadlábon ismét ugyanilyen bűncselekményt követne el.





Az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.