Az utas Záhonynál két doboz cigarettát jelentett be vámköteles áruként, de a csomagröntgen mást mutatott a pénzügyőröknek. A poggyászban egy forgótáras flóbert típusú pisztoly és csaknem 400 hozzá tartozó lőszer lapult. Ezen kívül különböző fajtájú és kiszerelésű könnygáz és paprikaspray is előkerült a táskából. Az önvédelemre alkalmazható szerek érdekessége, hogy közülük kettő lőfegyvernek látszó adagolóval használható. A férfi a termékeket magáénak vallotta, de azt is hozzátette, hogy nem tudta, hogy a határon történő szállításuk engedélyköteles.



A NAV munkatársai a fegyvert, a lőszereket, az önvédelmi eszközöket és a férfit átadták a rendőrségnek.

- NAV -