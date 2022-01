A nyírbátori rendőrök kilométereken át, a lopás helyszínétől egészen az elkövetők házáig követték hóban hagyott nyomaikat.



Bátorligeti otthonában zajra és villanyfényre riadt fel álmából az egyedül élő idős asszony 2022. január 26-án éjszaka. Elindult hálószobájából a konyha felé, ahonnan fény szivárgott ki, és beszélgetést hallott. A helyiséghez érve három idegent pillantott meg, akik őt meglátva a kertre nyíló hátsó ajtón át azonnal elmenekültek. Az asszony hívatlan vendégeit már csak hátulról látta, így később a rendőröknek kevés információt tudott adni ruházatukról, de arra emlékezett, egyikük egy világos színű zsákot vitt a hátán. Távozásuk után szétnézett, kiderült, hogy a konyhából a mobiltelefonját, a baromfiólból pedig három tyúkját és egy kakasát vitték el.

A lopás után immár telefon híján a szomszédjába ment segítséget kérni, onnan értesítették a rendőrséget. A nyírbátori rendőrök haladéktalanul az elkövetők nyomába eredtek. Hóban hagyott nyomaikat követték kertről-kertre, amíg az aszfaltútra értek, és onnan még több mint 6 kilométeren át egészen a szomszédos Nyírpilisre.

Az egyik addig követett lábbelinyom elvezette őket egy lakóházhoz, ahová belépve a rendőröknek rögtön megakadt a szeme a frissen levágott baromfin, egy vizes bakancson, és a hidegtől kipirult arcú egyik családtagon. B. O. a rendőrök kérdéseire beismerte, hogy részt vett a bűncselekmény elkövetésében. Előadta az eltulajdonított mobiltelefont, amelyet a tyúkokkal, és a bakanccsal együtt a nyomozók lefoglaltak.

A rendőrök elfogták a szomszédban lakó F. P.-t is, aki B.O.-val, és jelenleg még szökésben lévő harmadik társukkal közösen követték el a bűncselekményt. Az F. P. otthonában elvégzett kutatás alatt az ő vizes lábbelijét is megtalálták, amelynek talpnyomát kilométereken át követték, és a világos színű zsák, benne az elpusztult kakassal is előkerült.

A nyomozás adatai szerint a háromfős társaság tagjai Bátorligeten két másik ingatlanról három kerékpárt is eltulajdonítottak, amelyek közül kettőt a nyomozók a Nyírpilisre vezető nyomkövetésük közben egy árokba hajítva megtaláltak.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság B. O. 23 éves és F. P. 44 éves nyírpilisi lakosokat lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Harmadik társukat a rendőrök körözés alapján jelenleg is keresik.

