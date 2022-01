Jégről mentési gyakorlat szemtanúi lehettünk ismét a Bujtosi-tónál, ami ilyenkor – január 16-a táján – visszatérő eleme a lánglovagok kiképzési tervének immár 20 esztendeje. A feladat végrehajtásának célja nem csak az, hogy frissen tartsák az ismereteket és begyakorolják a jól kidolgozott taktikai feladatsort, de az újabban fölszerelt kollégáknak is át kell esniük a jégkeresztségen. Nem véletlenül sorakozott fel egy tucatnál is több tűzoltó a tóparton, és mint Toldi András tűzoltó alezredestől, a parancsnoktól megtudtuk, a nyíregyházi hivatásos ékkományon kívül jelen voltak még a Nyíregyházi Tűzoltó Egyesület tagjai, valamint az ibrányi és az újfehértói önkormányzatiak is. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy egysége már hétfőn is gyakorlatozott itt, egy másik pedig szerdán fog.

A gyakorlat rövid elméleti felkészüléssel kezdődött, hogy aztán a taktikai szakutasításnak megfelelően előkészüljenek, és elvégezzék a jégből mentést. Az első eligazítást a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület vezetője – az egyik „áldozat” szerepét is magára vállaló – Vincellér Tibor tartotta. Nála kevesen tudják jobban, mit kell tudni a jégről vagy a fagyos vízben gyorsan beálló hipotermiás sokkról. Ráadásul ahogy a parancsnok is megjegyezte, a speciális mentők és a tűzoltók összeadott tudásánál nincs alaposabb.