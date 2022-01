A Nyíregyházi Törvényszék 2022. január 06-án II. rendű K.R.A. vádlottat társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt 180.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

Ugyanebben az ügyben I. rendű A.Sz. vádlottal szemben a törvényszék korábban testi sértés bűntettének kísérlete miatt 2 év - végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést szabott ki.





A bíróság által megállapított tényállás szerint 2019. augusztus 28-án A.Sz. vádlott két fia, valamint a K.R.A. vádlott és barátai Nyíregyházán szórakoztak. Miután A.Sz. vádlott fiai távoztak a szórakozóhelyről, K.R.A. vádlott követte őket és minden indok nélkül több alkalommal, ököllel megütötte az egyik fiút. Az ütésektől a sértett a földre esett, majd felállt és elszaladt a helyszínről. A sértett testvére telefonon felhívta édesapját (I.rendű A.Sz. vádlottat), és elmesélte neki a történteket. A.Sz. vádlott azonnal fiához indult és útközben értesítette a rendőrséget a bántalmazásról. A helyszínre érve a férfi a gépkocsijából magához vett egy ívelt pengéjű kést és azzal a fiát korábban bántalmazó, K.R.A. vádlotthoz közelített, miközben azt kiabálta, hogy „kinyírlak, most levágom a kezedet”. K.R.A. vádlott ekkor épp mással dulakodott. A.Sz. vádlott a dulakodásba beavatkozott, kölcsönösen ütötték és rúgták egymást, majd A.Sz. vádlott a nála lévő késsel K.R.A. vádlott nyaka felé sújtott, aki védekezésül maga elé emelte bal kezét. K.R.A. vádlott a kezét ért vágástól 8 napon túl gyógyuló és maradandó fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett. A bántalmazás körülményeire tekintettel csupán a véletlenen múlt, hogy nem következett be súlyosabb, akár életveszélyes sérülés. A dulakodás közben A.Sz. vádlott könnyebb sérüléseket szenvedett. A vádlottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra is, hogy az azt észlelőkben megbotránkozást, félelmet keltsen.





A bíróság 2021. szeptember 24-én tárgyalás tartása nélkül, a rendelkezésre álló iratok alapján büntetővégzést hozott az ügyben. A.Sz. I.r. vádlott a testi sértés bűntettének kísérlete miatt a büntetővégzésben rá kiszabott 2 év - végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetést tudomásul vette, így vele szemben a bíróság döntése 2021. október 7-én jogerőre emelkedett.

K.R.A. II. rendű vádlott a büntetővégzésben kiszabott büntetését nem vette tudomásul, tárgyalás tartását kérte az ügyben. Az ő vonatkozásában a bíróság a 2022. január 6-án hirdetett ítéletet, melyben garázdaság bűntette 180.000 forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.



