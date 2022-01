Kedves mindenki! Mostanában annyi kritika éri az egészségügyet, én szeretnék egy kis pozitívumot hozzá tenni! - írta a férfi. - A szemem szilveszter este súlyosan megsérült. Hipp-hopp kiérkezett hozzám a baktalórántházi mentőszolgálat, akik egyből elkezdték a szemem ápolását, teljesen korrektül viselkedtek és emberségesen! Mikor beérkeztem a Jósa András Oktató Kórház szemészeti osztályára ott is kellemes csalódás ért, még nem is látták, ki vagyok és hogy néz ki a szemem, de fel voltak készülve az operációra, amire szerencsére nem volt szükség! Oltási igazolvány hiányának ellenére is, otthoni ügyeletből érkező főorvosnő is teljes odafigyeléssel és szakmai hozzáértéssel, felelősségteljesen látott el! Ezúton is szeretném megköszönni a szilveszter éjszakai és elseje délelőtti ellátást a Jósa András Oktató Kórház Szemészeti Osztályának és a Baktalórántházi mentősöknek a gyors, precíz, lelkiismeretes munkájukat!



Forrás: Nyíregyen Hallottam