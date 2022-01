A most elfogott férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy két, már letartóztatásban lévő társával évek óta abból élnek, hogy nőkkel párkapcsolatot színlelnek, és a nők - rossz anyagi helyzetét kihasználva - rábírják arra, hogy itthon és különböző nyugat-európai országokban prostitúciós munkát végezzenek, útjaikat megszervezik. A szexmunkából származó jelentős összegű keresményük egy részét a nők átadják, így teremteve meg a gyanúsítottak maguknak az anyagi jólétet.

A nyomozó hatóság a férfit üzletszerű kerítés bűntette és kitartottság bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként.

Az ügyészség mindhárom letartóztatási ok fennállta miatt indítványt tett a nyomozási bíróhoz a férfi letartóztatására, ugyanis már két hónapja bujkál a nyomozók elől, és ez idő alatt több - még kihallgatandó - tanút is megpróbált az irányba befolyásolni, hogy rá nézve kedvező tartalmú vallomást tegyenek, valamint mivel semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, az is feltehető, hogy a tevékenységét folytatná - közölte szerkesztőségünkkel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.