A vádlottak élettársi kapcsolatban éltek és közösen nevelték a B.Sz. II. rendű vádlott előző kapcsolatából származó kiskorú gyermekét. Együttélésük során a férfi (V.Cs. I. rendű vádlott) rendszeresen bántalmazta élettársa kiskorú gyermekét oly módon, hogy kézzel, vesszővel, szíjjal ütötte a gyermeket testszerte, harapdálta, melynek következtében a gyermek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 2021. június 21-én délután a vádlottak egy játszótérre vitték a gyermeket. Mikor rövid idő elteltével a gyermek onnan haza akart menni, az édesanyja maradásra szólította fel, majd tenyérrel arcon ütötte. Az ütéstől a gyermek beesett a játszótéren lévő csúszda alá és sírni kezdett. Ezután odament hozzá V.Cs. II. rendű vádlott is és tenyérrel ő is megütötte a kiskorú arcát, amitől a gyermek beütötte fejét egy vascsőbe és eszméletét vesztette. Ekkor a vádlottak megijedtek, a férfi felkapta a gyermeket és a közelben lévő házukig futott vele, majd értesítették a mentőket.



A gyermek a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az előkészítő ülésen a vádlottak nem ismerték be bűnösségüket a terhükre rótt bűncselekményekben, mindketten tagadták, hogy bármikor is bántalmazták volna a gyermeket. Ezen túlmenően B.Sz. II. rendű vádlott akként nyilatkozott, hogy ő nem is volt jelen a játszótéren történtekkor, mert ő ekkor otthonukban tartózkodott.

Az előkészítő ülésen a vádlottak kérték, hogy a bíróság szüntesse letartóztatásukat, de ezen kérelmüket a bíróság elutasította.

Döntése szerint a vádlottak vonatkozásában továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezésük esetén a hatóságok elől elszöknének, vagy elrejtőznének, illetve az eljárásban részt vevő tanúk befolyásolásával megnehezítenék a bizonyítást. A bíróság korábban 2021. június 24-én rendelte el a vádlottak letartóztatását, és azt a 2021. október 14-én meghozott végzésével fenntartotta az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig a fenti okokra hivatkozással.

A bíróság 2022. február 21-én tart tárgyalást az ügyben, ahol a vádlottak részletes kihallgatása és tanúk meghallgatása várható - közölte a Nyíregyházi Törvényszék.