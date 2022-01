– Nehéz időszak van a település mögött, de a kormány 2019-ben úgy döntött, hogy az ország legszegényebb 300 településén hosszú távú fejlesztési programot indít. Az első körbe került be Nyírkáta is, s a támogatásból egy térfigyelő kamerarendszert építettünk ki 40 millió forintból – mondta Lakatos Sándor Attila, Nyírkáta polgármestere kedden az új kamerarendszer átadó ünnepségén. Hozzátette: a rendőrséggel eddig is nagyon jó volt a kapcsolat, de a rendszer kiépítéséhez szükséges közös munka mindezt még szilárdabbá tette.

Megfelel a kor színvonalának

– Sok ember áldozatos munkájára volt szükség ahhoz, hogy a helyi lakosság biztonságérzetét növelhessük. Büszkén mondhatom, hogy az új térfigyelő kamerák megfelelnek a kor legmagasabb követelményeinek. Zárt optikai hálózaton továbbítják és tárolják a 21 kamera felvételeit. Az egységek elhelyezésénél figyelembe vettük a rendőrség ajánlásait. A technológia lehetővé teszi, hogy szabálysértés vagy bűncselekmény esetén a feltételezett elkövetők egyéni stílusjegyei, járműveknél pedig akár rendszám alapján is kereshessenek a hatóságok – tudtuk meg a polgármestertől.

Az eseményen jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki beszédében kiemelte: 10 évvel ezelőtt adták át az első kamerarendszert Ömbölyön és Nyírderzsen, így rengeteg tapasztalat gyűlt össze azok hasznosságáról. – A kiépítés után láttuk, hogyan csökken a bűncselekmények száma az érintett településeken. A korábbi rendszerek üzembiztonságával azonban akadtak gondok a mikrohullámú hálózat miatt, de a nyírkátai kamerák optikai hálózaton továbbítják az adatokat, így itt ilyesmivel nem kell számolni. Kíváncsian figyeljük majd, milyen tapasztalatok lesznek a településen, és azt szeretnénk, ha néhány éven belül a választókerület minden településén ilyen üzembiztos, a hatóságokkal összeköttetésben álló rendszerek épülnének ki. Úgy vélem, ez jelentene megfelelő visszatartó erőt – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Farkas József dandártábornok, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője felhívta a figyelmet, hogy 2002–2015 között százas nagyságrendben követtek el bűncselekményt Nyírkátán, de napjainkra mindez a harmadára esett vissza.

– A kamerarendszer kiépítésére óriási szükség volt, hiszen mindent meg kell tenni, hogy a település még élhetőbb legyen. Amennyiben jó a közbiztonság, az emberek tudják, nem kell félteni javaikat. Korábban rengeteg volt a testi sértés, a lopás, de az elmúlt években javulni látszanak a rossz számok. Az új rendszerrel könnyen felderíthetjük az elkövetőket, és a 21 éjjel is látó kamera nagy segítséget jelent majd a kollégáknak – tette hozzá Farkas József.