A nyíregyházi hivatásos tűzoltók sérült, kidőlt fákat távolítottak el, forgalmi akadályokat és balesetveszélyes helyzeteket szüntettek meg a nyíregyházi Jég és Csaba utcán, valamint Sóstógyógyfürdőn, a Skanzen utcán is végeztek műszaki mentést. A nyíregyházi Bartók Béla utcán egy nagy méretű fa ága háztetőre hasadt, motoros láncfűrésszel avatkoztak be a tűzoltók. A Nyírvasvári és Nyírbátor közötti úton, egy nagy méretű fa légvezetékre dőlt, oda a nyírbátori hivatásos tűzoltók vonultak. Egy szakolyi ingatlan tetőszerkezete rongálódott meg, pár cserepet a szomszédba fújt a szél. A helyi önkormányzati és önkéntes tűzoltók avatkoztak be.

A meteorológiai szolgálat előrejelzéseit mindig érdemes figyelemmel kísérni. Erős szél esetén legyünk elővigyázatosak, hiszen faágak törhetnek le, fákat dönthet ki a szél, amely akár épületekben is kárt okozhat.

A ház környékéről érdemes összegyűjteni és fedett helyre vinni azokat a kisebb tárgyakat, kerti szerszámokat, amelyeket a szél felkaphat és kárt okozhat velük.

Az erős szélben kidőlő fák elszakíthatják az elektromos vezetékeket. Ha bárki elszakadt vezetékkel, veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság