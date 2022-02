A közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések miatt az utóbbi két évben többször büntetett férfi 2021. november 19-én a déli órákban közlekedett személygépkocsijával az egyik szatmári városban. Egy útkereszteződéshez érkezett, ahol „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla volt kihelyezve, azonban ezt ő figyelmen kívül hagyta és behajtott a kereszteződésbe, ahol balra akart kanyarodni. Nem adott elsőbbséget a védett úton szabályosan közlekedő másik személygépkocsinak, amelyben négy középiskolás diák utazott éppen iskolából hazafelé. A vétlen gépkocsi vezetője fékezett, majd jobbra kormányzással próbálta elkerülni a nagyobb ütközést, azonban a két gépkocsi mégiscsak koccant, a vádlott gépkocsijának letört a visszapillantó tükre. A sértett gépkocsija pedig belecsúszott az út mellett lévő betonozott vízelvezető árokba. Szerencsére senki nem sérült meg a balesetben.

A vádlott gépkocsijával lassított, ránézett az árokba csúszott gépkocsira, majd elhagyta a helyszínt anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy kell-e segítséget nyújtania gépkocsiban ülő négy személynek. A gépkocsi egyik utasa hívta ki a rendőröket, akik megkezdték a helyszínelést, amikor a vádlott ismét megjelent a balesetnél, gépkocsijával elhaladt a helyszín mellett, de ekkor sem állt meg. Őt később a rendőrök a lakásáról állították elő.

A baleset azért következett be, mert a vádlott a „STOP” tábla tiltása ellenére hajtott be a kereszteződésbe, nem adott elsőbbséget a védett úton közlekedő járműnek, továbbá megszegte azt a szabályt is, hogy a baleset helyszínén nem állt meg, és nem győződött meg arról, hogy szorul-e bárki segítségnyújtásra, illetve nem értesítette a rendőrséget sem.

Az ügyészség cserbenhagyás vétségével vádolja a férfit, és a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben, valamint határozott időre tiltsa el a közúti járművezetéstől - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.