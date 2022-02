A pénzügyőrök Barabásnál ellenőrizték azt a kocsit, aminek sofőrje két doboz cigarettát jelentett be. A járművet Bobival, a szolgálati kutyával tételesen is átvizsgálták. Bobi szimata nem csalt, a tetőkárpitból, az ülések háttámláiból, a pollenszűrőből és a csomagtérben lévő gyári rekeszekből is dohány került elő.

A férfi azt mondta, hogy a füstölnivaló az övé, és a csaknem kétmillió forintos bírságot a helyszíne megfizette.

A pénzügyőrök az egymillió forintot érő cigarettát lefoglalták, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek.



- NAV-