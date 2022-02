A napokban tartotta évértékelő és tisztújító közgyűlését a Máriapócsi Polgárőr Egyesület. Az elmúlt évben ez a közgyűlés elmaradt, mert a pandémia miatt nem tudták megtartani. Az egyesületnek jelenleg 42 tagja van, máriapócsi és pócspetri lakosok egyaránt találhatóak a civil szervezetben.

Együttműködés az egyházzal

Az egyesület tagjainak sajátos feladatot jelent Máriapócson a zarándokforgalom és a búcsúk zavartalan megrendezése. A kiemelt rendezvények idején számíthatnak Nyírgyulaj polgárőreire is. A beszámolók után a tagság szavazott a tisztségviselők személyéről. A résztvevők a tisztújításkor úgy döntöttek, hogy a Máriapócsi Polgárőr Egyesület elnöke továbbra is Lőrincz Péter, a titkára Tamás László, a gazdasági vezetője pedig Zelenyák Ágnes legyen.

A meghívott vendégek – Somogyi János, a megyei polgárőr szövetség elnöke, Szomor Péter alelnök, dr. Kiss Béla, a Baktalórántházai Járási Hivatal vezetője – elismeréssel szóltak a tavalyi munkáról, az egyház és a civil szervezet együttműködéséről.

Elismerések, jutalmak

A tanácskozáson részt vett Bári Ottó r. őrnagy, a Máriapócsi Rendőrőrs parancsnoka, a görögkatolikus egyház képviseletében pedig Trella Tibor parókus atya és Pindzsu István atya is. Az egyesület munkáját vállalkozók és magánszemélyek is segítik, valamint figyelemmel kíséri a polgárőrök tevékenységét az Országos és Megyei Polgárőr Szövetség is, ami megfelelő anyagi és technikai eszközökkel segíti a szervezetet. A dicsérő szavak után a megyei polgárőr szövetség oklevelét és tárgyjutalmát kapták: dr. Kiss Béla, Királyházi János, Iváncsik László.

Palóczy Lajos Elekné nyugalmazott polgármester Komiszár János festőművész alkotásával Pócspetri polgármesterének, Tamás Györgynek köszönte meg az együttműködést.

