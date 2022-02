A nyomozás adatai szerint az ételfutárként dolgozó fiatalember 2021. március 26-án 12 óra után nemsokkal, Nyíregyháza központjában, a Kossuth téren közlekedett a munkaeszközeként szolgáló elektromos rollerrel. A Kossuth téren gyalogosforgalom engedélyezett, oda csak kerékpárral lehet behajtani, és a kerékpárosok maximum 10 km/h sebességgel közlekedhetnek. Ugyanekkor sétált a téren az ételfutárral szemben egy babakocsit toló édesanya az ötéves kislányával úgy, hogy a kislány két méterre ment az anyukája mellett. Az akkor gyér forgalmú területen a rolleres kikerülhette volna a sétálókat, ennek ellenére köztük próbált fékezés nélkül áthajtani. Ennek során a kislányt elgázolta, akit kb. két méterrel arrébb lökött járművével. A kislánynak nyolc napon belül gyógyuló fejsérülése és térdzúzódása keletkezett.

(A videón az önkormányzat térfigyelő kamerája által a balesetről készített felvétel látható.)

Az ételfutár is felborult a rollerrel, azonban felállt, és anélkül hagyta el a helyszínt, hogy meggyőződött volna róla, hogy megsérült-e valaki, kell-e mentőt hívni. Az édesanya ezt követően a közelben járőröző rendőröknek elmesélte a történteket, majd a mentőt is kihívták, a kislányt pedig kórházba szállították. Az ételfutár egyébként a közelben tartózkodott, és kis idő elteltével vissza is tért a helyszínre, ahol a rendőröknek elmondta, hogy ő okozta a balesetet.

A rendőrség segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként a futárt. Ezért a bűncselekményért a törvény szerint három évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Figyelemmel a gyanúsított vallomására, büntetlen előéletére, illetve arra, hogy a kislány édesanyja is szeretné bírósági eljáráson kívül elintézni az ügyet, a közlekedési ügyész elrendelte a közvetítést a felek között. Ez azt jelenti, hogy hat hónapig az eljárás fel lesz függesztve, melynek során a felek a közvetítő előtt köthetnek megállapodást a bűncselekménnyel okozott sérelem jóvátételéről. Ha a megállapodást az ügyészség jóváhagyja, akkor várható az eljárás megszüntetése.

- Dr. Martossy György címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyész -