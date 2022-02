A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete bűntett elkövetésének gyanúja miatt kezdeményezte európai és nemzetközi elfogatóparancs kiadását Gyöngyösi Attila hencidai lakos ellen. A rendőrség 2022. február 9-én elküldte előterjesztését az ügyészségnek, amelyben kéri, hogy indítványozza az illetékes bíróságon a Magyarországon már körzött férfi külföldön történő elfogását biztosító elfogatóparancs kiadását.



A nyomozás adatai szerint feltehető, hogy Gyöngyösi Attila 33 éves hencidai lakos a volt barátnője sérelmére 2022. február 5-én, Kemecsén elkövetett élet elleni bűncselekmény után elhagyhatja Magyarországot és külföldre menekülhet.



Gyöngyösi Attila Magyarország területén jelenleg is toplistás körözött személy.



A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik ismerik a szökésben lévő férfi jelenlegi tartózkodási helyét, vagy hollétéről érdemleges információval rendelkeznek. Jelentkezhetnek személyesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán, telefonon a 06-42-524-600 hívószámon, vagy a 112-es központi segélyhívón. Névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is bejelentést tehet - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság.