A vádirat szerint az idős sértett és a fia az egyik Nyíregyházához közeli bokortanyán éltek a vádbeli időszakban. A vádlott alkohol problémákkal küzdött, ital hatására agresszívvé vált, pedig az 88 éves asszony napi szinten főzött rá, ellátta.

A férfi ittasan napi rendszerességgel szidalmazta, megalázó kifejezésekkel illette az édesanyját, az ajtókat csapkodta, és arra próbálta rávenni, hogy menjen el a házból, költözzön otthonba.

A sértett félelmében több alkalommal bújt el a fia elől a szénakazalban, vagy a disznóólban, és ott várta meg azt, hogy a férfi elaludjon, és a lakóházba visszamehessen. Olyan is előfordult, hogy a férfi meg is támadta a sértettet, ezért az idős nő a szomszédjához menekült. A férfi agresszivitása odáig fajult, hogy életveszélyesen megfenyegette, és meg is ütötte édesanyját, aki a teraszról leesett, és megsérült.

Az ügyészség a férfit zaklatással és testi sértés minősített esetével vádolja, az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik - közölte a Nyíregyházi Törvényszék.