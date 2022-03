Frissítés: 17:45 - Még tartanak a munkálatok Demecseren

Továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók Demecseren. A telephelyen három csarnok áll, amelyből az egyik csarnokegyüttes ég a Berkeszi úton. A telephely szabad területén álló cérnabálák is égnek, valamint a területen kívül mintegy harminc hektáron az avar is meggyulladt. A demecseri önkéntes tűzoltókat követően a nyíregyházi, a nyírbátori, a kisvárdai hivatásos és az ibrányi önkormányzati tűzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. Az egységek hat vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán.

Korábbi hír: Három csarnoképület ég egy telephelyen Demecseren, a Berkeszi úton. A szabad területen álló cérnabálák, valamint az avar is meggyulladt. A demecseri önkéntes tűzoltókat követően a nyíregyházi, a nyírbátori, a kisvárdai hivatásos és az ibrányi önkormányzati tűzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. Az egységek öt vízsugárral oltják a lángokat.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság -