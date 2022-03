A Győr elleni mérkőzést követően egy olyan szakasz következik az élvonalbeli Kisvárda Master Good SE életében, amellyel stabilizálhatja helyét a középmezőny elején.



Régi-új edző a kispadon



A következő három fordulóban egyaránt olyan csapatokkal játszanak Bouti Fruzsináék, amik a táblázaton mögöttük foglalnak helyett, elsőként a Fehérvárral küzdenek meg hazai pályán, illetve ideiglenes otthonukban, a Szent László Gimnázium csarnokában. A két gárda fordított felállásban októberben találkozott, akkor a hazaiak az egykori kisvárdai, az idény végén visszavonuló Triscsuk Krisztina vezetésével hatgólos sikert arattak.



A Fejér megyeieknek az volt idénybeli első győzelmük, és mivel az MTK elleni döntetlent követően csupán egy követte azt, ezért január végén a Siófoktól elszenvedett vereség után, megváltak a tavaly nyáron kinevezett Boris Dvorsektől. A horvát szakember helyét az a Józsa Krisztián vette át, aki Deli Rita lemondása után, 2020 őszétől 2021 nyaráig már vezette a székesfehérváriakat.



A fiatal szakember a Mosonmagyaróvár elleni győzelemmel mutatkozott be ismét a kispadon. Vezetésével az együttes azóta is szorgalmasan gyűjtögeti a pontokat, a Győr elleni papírforma-vereség mellett legyőzte a Vasast és az Érdet. Utóbbi sikerből 12 találatával oroszlánrészt vállat a jobbszélső Töpfner Alexandra, bizonyítva azt, hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány nem véletlenül hívta be a válogatott bő keretébe.



Az apró részletekre is kitértek



– Két hasonló képességű csapat találkozik, de úgy gondolom, kezünkben a lehetőség, hogy ismét győztesen hagyjuk el a pályát. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés lesz mindkét csapat számára – fejtegette Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.



– Hibáink számát minimálisra kell csökkentenünk, stabil védekezésre és kapusteljesítményre szeretnénk alapozni, amelyből mi irányíthatjuk a mérkőzést. Sokat dolgoztunk, készültünk, minden apró részletre kitértünk, átbeszéltük, videóztunk, gyakoroltunk, már „csak” a pályára kell kivinnünk ezt. Bizakodó vagyok, mert a csapat jó formát mutat, megvan az az egység, amely kell egy ilyen mérkőzés megnyeréséhez – zárta Bakó Botond.