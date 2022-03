A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Demecseri Rendőrőrsének munkatársai 2022. március 23-án elfogták T. D. demecseri lakost, akit új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett elkövetésével gyanúsítanak. A nyomozás adatai szerint a 42 éves férfi abból biztosította megélhetését, hogy demecseri otthonában rendszeresen árusított új pszichoaktív anyagnak minősülő bódítószereket. A rendőrök több vásárlót is kihallgattak, akik elmondták, hogy pakettenként 3-5000 forint közötti összeget fizettek az anyagért, de akadt közöttük olyan is, aki pénz híján szexet ajánlott fizetség gyanánt, amit a férfi el is fogadott.

A rendőrök T. D.-t otthonában fogták el, és a megtartott kutatás alatt készpénzt, kábítószer gyanúját keltő anyagot, valamint a kiméréséhez és csomagolásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. A kisvárdai nyomozók T. D.-t gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.