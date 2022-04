A drón 50-60 méter magasból készített kiváló minőségű felvételén pontosan látszott, ahogy a piros lámpán átszáguldott az autó, majd irányjelző nélkül előzött. A másik kisfilmben egy kamionos úgy kanyarodott, hogy közben mobiltelefonált és még a biztonsági övét sem kapcsolta be.



A közlekedési ellen­őrzések új eszköze éppúgy kiváltott ellenérzést, mint elismerést.



A filmeket bemutató Tóth Attila alezredes, Nyíregyháza rendőrkapitánya már a kinevezésekor kijelentette: új módszereket is bevetve mindent megtesznek a közutak biztonságáért, a balesetek számának csökkentéséért.



A Területi Baleset-megelőzési Bizottság szerdai ülése szakmai fórum is volt, ahol azon szervezetek, hivatalok képviselői voltak jelen, akik sokat tesznek és tehetnek a baleset-megelőzés területén.



A számok pedig azt mutatják, jó irányba haladunk, ­hiszen évek óta lassan és minimálisan, de csökkent a közúti közlekedési balesetek száma. Melyek hátterében legtöbbször a figyelmetlenség áll, a gyorshajtók, a szabályszegők köztünk járnak, autóval, motorral, sőt a kerékpáros és a gyalogos sem mindig vétlen.

– Nemcsak Nyíregyházán, hanem a megyében is a közlekedési balesetek legfőbb oka, hogy a járművezető nem megfelelően választja meg a sebességet, nem adja meg az elsőbbségi jogokat, illetve megszegi a kanyarodási, a követési távolságra, valamint az előzésre vonatkozó szabályokat. Összességében és alapvetően az emberi figyelmetlenség vezet balesethez – összegzett Tóth Attila alezredes.



Lassú csökkenés



A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon szerdán a Területi Baleset-megelőzési Bizottság tartott ülést, amely konferencia is volt egyben, ugyanis a teremben azoknak a szerveknek, szervezeteknek és hivataloknak a képviselői, vezetői foglaltak helyet, akik sokat tesznek, és a rendőrséggel közösen még többet tehetnek annak érdekében, hogy minél kevesebb baleset történjen a közútjainkon.



Ám mielőtt szakmai fórummá vált volna a rendezvény, a baleset-megelőzés érdekében végzett munkájáért elismerést vett át Rutkovszkiné Fedor Ildikó, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézményének vezetője, Bordás Béla városgondnok és Ferenczi Péter rendőr hadnagy, baleseti vizsgáló, a drónos közúti ellen­őrzés kidolgozója.



Visszatér a finn módszer



A baleseti helyzetet értékelő prezentációjában Morvai Szabolcs alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető kitért arra, hogy a kapitányság illetékességi területén az elmúlt 10 évben évente 330-540 között volt a balesetek száma. Megfigyelhető egyfajta ingadozás, valamint egy lassú, ám folyamatos csökkenés. Ez igaz a halálos, a súlyos, a könnyű sérüléssel járó balesetekre is, és ahogy az alezredes is fogalmazott: minden elvesztett élet hatalmas tragédia, és egyetlen egy is sok.



– A baleset okozói között az első helyen a személygépkocsi-vezetők, a másodikon a kerékpárosok állnak, vagyis akárcsak a gyalogosok, nemcsak elszenvedői, hanem okozói is a baleseteknek – mondta Morvai Szabolcs, aki a célirányos ellenőrzések eredményeinek ismertetésekor kifejtette: az elsőbbség meg nem adás és sebességtúllépés vezeti a tabellát. – A KRESZ-ben egyértelműen le van írva az előzés szabálya, amennyiben mind az öt feltétel teljesül, csak akkor kerülhető el a baleset – hangsúlyozta az alezredes.



– Minden eszközt és lehetőséget kihasználunk, hogy minél kevesebb baleset történjen. Nap mint nap az utcán ellenőrzünk, sebességet mérünk és akciókat tartunk, nemcsak civil gépjárművekből, VÉDA-kapuval, fix kamerákkal és mozgó traffipaxokkal, hanem a levegőből, drónokkal és térfigyelő kamerákkal is vigyázzuk az utak rendjét, figyelünk a szabálytalankodókra. A baleset-megelőzés csak akkor lehet eredményesebb, ha a prevencióba bevonjuk a közlekedés minden résztvevőjét. A közös munkának pedig meglesz az eredménye – adott reményének hangot a megyeszékhely rendőrkapitánya. Tóth Attila nyomatékosította, ellenőrzéskor mindig a legfőbb baleseti okra koncentrálnak, s akár az is megtörténhet, hogy egy év múlva már nem a gyors­hajtás lesz a „célkeresztben”. Megjegyezte: elmúlt a járvány, így ismét visszatérnek a finn módszeres ellenőrzések, amivel adott helyen és időben akár több száz járművezetőnél ellenőrizhetik, ivott-e, mielőtt a volán mögé ült.



Fontos a KRESZ-oktatás



A megyeszékhelyen több mint 240 térfigyelő kamera működik, s ezek is kiválóan alkalmasak bűncselekmények felderítésére, a közlekedési szabálysértések feltárására – mondta a rendőrkapitány. Bodrogi László, a közterület-felügyelet vezetője pedig arról beszélt, hogy a tervek szerint további kamerákat szerelnek fel Nyíregyházán, s a balesetveszélyes, kiemelt kereszteződésekben szeretnék, ha a lámpa előtt lenne a kamera, mert akkor azt is látja, ha valaki a piros jelzésen halad át.



A megyei kormányhivatal közlekedési, műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztály vezetője, Dankó András azt vetette fel, hogy a pandémia miatt nagy sok gépjármű műszaki vizsgája lejárt, így érdemes lenne a tavaszi és őszi átállást segítő vizsgálatokhoz hasonlóan rendszeresebben, a rendőrséggel közös műszaki ellenőrzést tartani. A javaslatot egyetértés fogadta, ahogy azzal is sokan egyetértettek, már gyermekkorban el kell kezdeni a baleset-megelőzési oktatást.



– A legelső a baleseti okok között az emberi felelőtlenség és butaság, ezekkel nehéz mit kezdeni, de nem szabad feladni – vélekedett dr. Hudák Zsolt rendé­szeti rendőrfőkapitány-helyettes, aki nagyon fontosnak nevezte a közlekedési kerek­asztal munkáját. A megyei baleset-megelőzési bizottság elnöke azt mondta, kell a szankcionálás, az intézkedés a tettarányosság és a fokozatosság elvével, mert így lehet előre lépni. A KRESZ-oktatás fontosságához kapcsolódva bejelentette, a következő tanévtől azokban az oktatási intézményekben tartanak majd rendőrségi bemutatókat, ahol a diákoknak közlekedési ismereteket, KRESZ-t tanítanak. – Ezzel a saját gyermekeinknek teremtünk olyan jövőt, amelyben sokkal kevesebb baleset történik – mondta.