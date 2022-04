A jármű több száz méteren haladt a középső sávban, nem húzódott le, így viszont a lehető legrosszabb helyen állt meg. Sokan ki tudták kerülni egyik vagy másik oldalról, viszont egy autós későn vette észre és telibe találta a szinte álló járművet, a becsapódás erejétől a kisteherautó végül a külső sávon állt meg.



A balesetben két fő súlyosan, hárman pedig könnyebb sérülést szereztek. Előbbiekhez mentőhelikopter is érkezett.



Az eset kapcsán kérjük, ha bármilyen műszaki hibával küzdenétek egy gyorsforgalmi úton, próbáljatok meg minél hamarabb lehúzódni, és minden lehetséges módon jelezni a problémát a többi autósnak. Az is fontos, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessetek, figyeljétek az utat, a forgalmat. És a felvételeken is jól látszik, mennyire fontos, hogy ha egy autópályán lelassul vagy megáll a forgalom, akkor alakítsatok ki azonnal biztonsági sávot, ahol a mentők, rendőrök, tűzoltók is gyorsan eljuthatnak a bajbajutottakhoz.

Forrás: Magyar Közút