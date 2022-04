Teljes terjedelmében égett a lakás egyik szobája, amikor a katasztrófavédelem munkatársai megérkeztek. A baktalórántházi hivatásos és a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat. A tűz átterjedt a tető egy részére is. Az egységek oltás közben kivittek az épületből egy gázpalackot, amit nem ért hőterhelés – adta hírül portálján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.



Azt azonban kevesen tudják, hogy mi minden is történt a szakemberek megérkezése előtt, ugyanis akár tragédiával is végződhetett volna a tűzeset, ha a város lakói közömbösek, s nem éreznek egymás iránt felelősséget.

Videó: haromhatar.hu

– Bár délutános lettem volna az ilki óvodában, de megkértek egy munkatársam helyettesítésére. Így aztán csütörtök reggel Jakab Judit kolléganőmmel és egyben főnökömmel, az ilki óvoda vezetőjével autóval elindultunk a munkahelyünkre – elevenítette fel érdeklődésünkre a nem mindennapi pillanatokat Csernáti Sándorné óvónő, aki Nyírmadán önkormányzati képviselő is. – Ahogy mentünk a városból kifelé vezető úton, messziről már észrevettem egy sötétebb foltot, kérdeztem is Juditot, hogy vajon füst lehet vagy köd. Amikor odaértünk a település egyik utolsó házához, már láttuk, hogy füst gomolyog ki az ablakon. Azonnal megálltunk, mint ahogy Takács Bettina is, a térségi családsegítő központ munkatársa. Berohantunk az udvarra, de a nyitott ajtón már szintén ömlött ki a füst. Bekiabáltunk, hogy ki van bent. A nagymama válaszolt, hogy egyedül van, s még hozzátette, hogy eloltja a tüzet. Népes családról van szó, ezért újra és újra megkérdeztem, hogy biztos, hogy egyedül van. S akkor meghallottam egy furcsa hangot, ami nem a nagymamától származott. Mikor bekiabáltam neki, hogy valaki van még bent, akkor rádöbbent a nagymama, hogy az egyéves unokája bent van, s beindult érte. Én is bementem a lakásba néhány métert, elvettem az unokát és kiadtam. A nagymama még továbbra is a tűzoltást emlegette, de az egyértelmű volt, hogy mi abban már tehetetlenek vagyunk. Bettina hívta a tűzoltókat és a mentőket is, hiszen nem tudhattuk, mennyi füstöt lélegzett be a nagymama és az unokája.



– Az óvodásaimmal az anyák napi műsort gyakoroltuk, s most jó négy óra elteltével jött ki rajtam az izgalom, a feszültség, elment az erő a lábamból – árulta el érzéseit Edit asszony. – Mikor ott voltam a tűzesetnél, semmire sem tudtam gondolni, csak arra, hogy ki kell menteni a bent lévőket. Még a veszély sem futott át az agyamon, csak az, hogy segíteni kell. Azóta többször belegondoltam a véletlenek egybeesésébe: délután kellett volna arra mennem; ha korábban megyünk arra, észre sem vesszük, ha kicsit később, akkor már tehetetlenek vagyunk; megállt egy éppen arra utazó budapesti tűzoltó, hogy míg társai megérkeznek, az autója kézi készülékével oltsa a tüzet. Eddig csak filmekben láttam ilyet, nem gondoltam volna, hogy egyszer én is átélem – tette hozzá a két gyermeket felnevelő, két unokával büszkélkedő Csernáti Sándorné.



Mint a fényképen is látható, lakhatatlanná vált a lakás. Kálmán Béla, Nyírmada polgármestere érdeklődésünkre elmondta, egy önkormányzati ingatlanban helyezték el ideiglenesen már csütörtök estétől a családot.