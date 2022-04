Rengeteg lakástűz volt a megyénkben március végéig, összesen 149 lakástűznél volt szükség a tűzoltók segítsé­gére.



Felcsaptak a lángok



A lakásokban, házakban felcsapó lángok miatt két ember vesztette életét, kilencen pedig megsérültek az év első hónapjaiban – tájékoztatta lapunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószolgálata.



Hozzátették: a tűzoltók az égő épületekből hét embert mentettek ki, és 217 tűzoltójármű vonult ki az esetekhez. Az ingatlanokban összesen 6997 négyzetméternyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófavédelem tájékoztatójában arra is felhívták a figyelmet, hogy a legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza. A lángok leggyakrabban kéményben, konyhában, hálószobában, tárolóban, illetve nappaliban csaptak fel. Kiemelték: a lakástüzek megelőzése érdekében mindenki éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellen­őriztessék a fűtőeszközeiket is. Aki régi házban lakik, annak érdemes rendszeresen felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot. Tanácsos a konyhában, hálószobában, nappaliban füstérzékelőt elhelyezni. Olyan lakásban, házban, ahol füstérzékelő működött, senki nem sérült meg, és mivel hamar észlelték a tüzet, a károk mértéke is csekély volt.



A katasztrófavédelem köz­leményéből az is kiderült, hogy az első negyedévben 29-szer riasztották szén-monoxid miatt a megyebeli tűzoltókat, 16 helyszínen volt szükség tűzoltói beavatkozásra, ugyanakkor a térségünkben két halálos szén-monoxid-mérgezés történt. Szakolyba január 5-én riasztották a tűzoltókat, március 13-án pedig Petneházán vesztette életét egy ember a halálos gáz miatt.



Minden nyílt lánggal működő fűtő- és vízmelegítő eszköz használata során mérgező gáz fejlődhet, tévhit, hogy csak a régi gázkazánok meghibásodása miatt keletkezhet szén-monoxid. Egy kandalló, cserépkályha, vaskályha, vegyes tüzelésű kazán, sőt egy fali vízmelegítő is veszélyforrás lehet, ha működtetése közben nem biztosított a megfelelő levegő-utánpótlás – hangsúlyozta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.