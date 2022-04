A vádirat szerint a most 15 éves vádlott és a sértett évek óta osztálytársak az egyik nyírbátori általános iskolában. A vádlott már évekkel ezelőtt az 5. osztályban kötekedni kezdett az egyik fiú osztálytársával, majd a helyzet a következő tanévben még rosszabbra fordult, ekkor már a rendszeres piszkálás mellett arra is kérte a fiút, hogy zsebpénzéből napi rendszerességgel 100-200 forintokat adjon át neki, amit az iskolai büfében szendvicsre, édességre és üdítőre költött.

A 2020-2021. tanévben a vádlott még durvábban lépett fel a sértettel szemben, naponta kötekedett vele, csipkedte, ütögette, rendszeresen elvette ceruzáit, tollait, és továbbra is rendszeresen kérte tőle a 100-200 forintokat. Ha a sértett nem akart neki pénzt adni, azzal fenyegette, hogy megveri. Ez 2021 januárjában be is következett, miután a sértett nem adott neki 200 forintot, őt megrúgta és a hátán megütötte.

Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a fiatalkorút évekre küldje javítóintézetbe.

- Dr. Borsodi-Buss Emese, helyettes sajtószóvivő -