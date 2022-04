A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozóinak gyanúját, hogy a 2022. március 27-e és április 28-a között Nyíregyházán elkövetett, és bejelentett kerékpárlopások ugyanazon elkövetőkhöz köthetők igazolni látszott, amikor már két lopás helyszínén is ugyanannak a két fiatal férfinak a mozgását rögzítette biztonsági kamera.

A nyomozás adatai és a zsaruszimat hamar elvezette a rendőröket a két feltételezett elkövetőhöz. Sz. Zs. 21 éves és B. Á. 22 éves nyíregyházi lakosok, gyerekkori jóbarátok először egy lakás ajtaja előtt strázsáló két porcelán törpét szemeltek ki, el is vitték azokat magukkal. Ezután egyikük vásárolt egy erővágót, amit szinte azonnal ki is próbált, ellopott egy lakattal biztosított kerékpárt. A barátok a vágószerszámmal felszerelve jártak-keltek Nyíregyházán, betértek lépcsőházakba, és ha megakadt a szemük egy biciklin, akkor levágták a lakatot -már ha volt-, és vitték is. A tervük az volt, hogy az orvul szerzett kerékpárokat interneten meghirdetik eladásra, és jövedelemkiegészítés gyanánt pénzzé teszik. Egyet már eladtak, egyet éppen hirdettek még, amikor 2022. április 28-án a rendőrök elfogták őket. A nyomozók mindkét gyanúsított lakóhelyén foglaltak le lopott kerékpárokat, amelyeket visszaadták jogos tulajdonosaiknak.

A nyomozók Sz. Zs.-t és B. Á.-t üzletszerűen elkövetett lopás bűntett elkövetésének gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. A gyanúsítottak a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését beismerték.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság -