A megalapozott gyanú szerint a férfi 2022. április 17-én ittas állapotban megjelent az édesanyja Szabolcs megyei lakásánál, ahol meggyújtotta a bejárati ajtó melletti függönyt és közben azt kiabálta, hogy rájuk gyújtja a házat. A tüzet észlelte a lakásban tartózkodó édesanyja és unokája, akik az időközben odaérkező ismerősük segítségével eloltották a tüzet. Ezután a férfi visszament a házba és megpróbálta betörni annak a szobának az ajtaját, ahova a sértett és unokája bemenekült a gyanúsított elől. Miközben a férfi továbbra is azt kiabálta, hogy megöli a szobában lévőket és rájuk gyújtja a házat, a másik szobában lévő bútorokat meg is gyújtotta. Eközben az unoka a szobaablakon keresztül kimenekült a házból. Mivel a sértett megérezte a füst szagot, kinyitotta a szoba ajtaját. A gyanúsított ekkor egy késsel a kezében állt és szúró mozdulatot tett édesanyja felé, aki azonban két kézzel meglökte a gyanúsítottat és kimenekült a házból. A tüzet az időközben értesített tűzoltók eloltották.

Az ügyben a nyomozás még folyamatban van. Mivel a gyanúsítottat többször volt már büntetve köztük hasonló jellegű bűncselekmény miatt is, sőt jelenleg is van vele szemben másik büntetőeljárás folyamatban, a bíróság döntése szerint megalapozottan feltehető, hogy szabadlábra helyezése esetén újabb bűncselekményt követne el a sértett sérelmére. Figyelemmel arra, hogy a férfit akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a nyomozóhatóság, fennáll a veszélye annak is, hogy a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne vagy tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást. Mindezekre tekintettel a bíróság elrendelte letartóztatását.

A végzés nem végleges, az ügyészség és a vádlott tudomásul vette, de a gyanúsított védője fellebbezést jelentett be ellene.