Közel 750 ezer font útját próbálta elfedni egy nyíregyházi férfi, akivel szemben az ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, a pénz ugyanis csalásból származott – az esetről dr. Szilágyi László sajtószóvivő tájékoztatta lapunkat.

Megtévesztő e-mailt küldtek

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint a nyíregyházi férfinak egy bangladesi állampolgárral közösen Londonban volt egy cége. Még 2019 elején az ügyben sértettként szereplő angol cég 7 millió fontot akart átutalni egy másik cégnek, ugyanis ennyi pénzzel tartozott neki.

Ekkor léptek akcióba a csalók, akik küldtek egy megtévesztő e-mailt a pénzt átutalni szándékozó cégnek, és azt írták, hogy a vádlott cégének a bankszámlájára kell utalni a pénzt. A sértett cég sajnos bedőlt a csalásnak, így a pénzt elutalta a vádlott és a bangladesi férfi cégének bankszámlájára, noha semmilyen üzleti kapcsolat nem volt a két társaság között.

Egy részét letilttatta

A sértett viszonylag hamar észrevette a csalást, és elintézte, hogy a 7 millió fontból 4,5 milliót zároljanak a vádlott cégének bankszámláján. A maradék összegből a vádlott azonnal elutalt 750 ezer fontot egy nyíregyházi bankszámlára, amely egy helyi vállalkozás nevén volt, így akarta a csalásból származó pénzt megszerezni – a 750 ezer angol font átszámítva közel 276 millió forintot jelent.

A vádlott papíron egy történetet is szőtt az átutalás köré, melynek lényege szerint a nyíregyházi cég segít egy külföldi állampolgártól drágaköveket vásárolni ezért a pénzért. A közel 750 ezer fontot a bankszámláról Nyíregyházán fel is vették, majd ezt úgy papírozták le, mintha drágakövek ellenében átadták volna a külföldi férfinak. A valóságban a férfi a pénzt nem kapta meg, hiszen nem rendelkezett drágakövekkel, így nem is adhatta el a vádlottnak, aki ismeretlen körülmények között, ismeretlen helyről megszerzett ugyan drágaköveket, de azok alig 2 millió forintot érnek, nem pedig 270 milliót.

Az ügyészség a már korábban gazdasági bűncselekmény miatt elítélt vádlottal szemben azt indítványozta a bíróságnak, hogy 3 év és 6 hónap börtönre ítélje abban az esetben, ha beismerő vallomást tesz, és nem kéri a tárgyalás megtartását. Az ügyben a Nyíregyházi Törvényszék jár el – tette hozzá dr. Szilágyi László. Km