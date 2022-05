Dudás Szilvia, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletes szóvivője arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy nyolc járművel közel harminc tűzoltó igyekszik megfékezni a lángokat. Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a helyszínen van a mobil labor is, de egészségre káros koncentrációt nem mértek. A háromszáz köbméternyi égő hulladékot munkagépekkel szedik szét és több oldalról oltják három víz- és egy habsugárral. Személyi sérülés nem történt.

Frissítés 2

A lángok a szomszédos hulladékkupacot is meggyújtották, majd továbbterjedtek a környező száraz fűre, amely körülbelül kétszáz négyzetméteren égett. A tűz emellett érintett több villany kapcsolószekrényt is. A lángokat négy vízsugárral a nyíregyházi, a nyírbátori, a hajdúnánási hivatásos, továbbá az ibrányi önkormányzati tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, határolták körül. A helyszínre riasztották a katasztrófavédelem mobil laborját is, amely a közeli településen, Napkoron nem mért egészségre veszélyes gázkoncentrációt a levegőben. A labor Nagykállóban is ellenőrzi a levegő minőségét - tudatta a katasztrófavédelem.

Videó: Cardinalis szerint