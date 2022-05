Elfoglaltság, lehetőség, motiváció és tanulás. Talán ezek azok a hívószavak, amelyek már hét éve adják „A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!” című bűnmegelőzési program alaphangját, s egyben jelentik annak töretlen népszerűségét is.



Sok a szökött fiatal



– Nincs titok, csak cél, amiben partnerek a programban részt vevő intézmények, a tanárok, de ami a legfontosabb, a gyerekek is – mondta lapunknak dr. Kovács Attila alezredes. A megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője akkor beszélt erről, amikor a jövő májusig tartó program részleteit egyeztették. Nemcsak a foglalkozások köre bővült ettől az évtől, hanem új gyermekvédelmi intézmény is csatlakozott az országosan is példaértékű programhoz, melyet itt találtak ki az osztály munkatársai 7 éve, és amit a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács minden évben támogatásra méltónak talál.



– Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben jelenti a legnagyobb gondot az intézményből szökött fiatalok száma, az engedély nélküli távollét pedig mindig magában rejti a veszélyt, hogy a csellengő fiatalok bűncselekmény áldozatává válhatnak, vagy akár maguk is a bűn útjára tévedhetnek, ahonnan nagyon nehéz visszatérni. A program nem tesz mást, mint ettől jobb alternatívát kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez azoknak a fiataloknak, akik gyermekvédelmi intézményekben nevelkednek, a körülményeik miatt halmozottan hátrányos helyzetűek – magyarázta az alezredes.



Felidézte: a főkapitányság a mátészalkai után 2015-ben a tiszadobi, 2016-ban a nyírbogáti, majd a berkeszi gyermekvédelmi intézetbe is elvitte a lehetőséget. A pályázati támogatásból hangszereket vásároltak, a zene- és tánctanárok bevezették a gyerekeket a hangszeres és zenetanulás rejtelmeibe, illetve az autentikus roma néptánc és modern tánc varázslatos világába.



– A zenei képzés megjelenése az otthonokban számos pozitív változást hozott. A közös muzsikálás tehetségfejlesztő, közösségformáló és személyiségfejlesztő hatása mindenütt megjelent, öröm látni évről évre a programban részt vevő 80-90 fiatal lelkesedését. A kínálat pedig bővül, hiszen a gitár-, zongora- és dobtanulás mellett választhatják az éneket, a táncot, járhatnak kézműves-foglalkozásra, sőt a drámapedagógiai órákon most már a színészi képességeiket is kipróbálhatják.



– Kiváló oktatók, tanárok foglalkoznak a gyerekekkel, értik a nyelvüket és képesek őket motiválni – mondta az eredményekről dr. Kovács Attila. Az év végi koncerteken – a videómegosztó portálon is megtekinthető a tavalyi összeállítás – pedig a többiek is láthatják, mennyit fejlődtek társaik, de színházlátogatás vagy akár egy egyhetes tábor tovább erősíti a közösségüket.



– A siker abban is lemérhető, hogy miután véget ér a program, az ifjak vágynak arra, hogy a tanárok tovább is foglalkozzanak velük. Ezért nagyon fontos, hogy évről évre folytathatjuk a bűnmegelőzési programunkat – tette hozzá az alezredes, aki nagyon örül annak, hogy az idén már mintegy 120 gyereket oktatnak majd a tanárok – mondta.



Csökkenteni a hátrányokat



Ez pedig annak köszönhető, hogy a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény is csatlakozott a programhoz.



– Örömmel vettük a bűnmegelőzési osztály megkeresését, és izgatottan várjuk a közös munkát – mondta Somosiné Szilágyi Gyöngyi, a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő intézmény vezetője, s elárulta: már az első gitárfoglalkozást nagy érdeklődés fogadta, remélik, hogy sok gyereket sikerül bevonni és benn is tartani a programban.



– Van egy Születések háza lakásotthonunk, ahol kiskorú anyák és gyermekeik kapnak elhelyezést, nevelőszülői hálózatot, lakásotthonokat működtetünk Nyíregyházán, Nyírbátorban, Balkányban és Baktalórántházán. Az intézményünkben több mint 750 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és fiatal ellátásáról gondoskodunk.



– A nyírszőlősi és a nyírbátori lakásotthonainkban élők vehetnek részt most a foglalkozásokon. Bízunk benne, hogy az egyházmegye támogatja a hangszerbeszerzéseket, ahogy abban is, a gyerekek lelkesedése megmarad, s az órákon tanultak segítik a fejlődésüket, motivációt jelentenek számukra és hasznosan töltik el a szabadidejüket. Tudjuk: a családot nem pótolhatjuk, azonban mindent megteszünk a hátrányaik csökkentése érdekében, hogy sikeres és értékes tagjai legyenek felnőttként is a társadalomnak – tette hozzá Somosiné Szilágyi Gyöngyi intézményvezető.

Tanárok, oktatók



Molnár Ibolya – képzőművészet tanár

Farkasné André Anett – tánctanár

Balázs Csaba – cigánytánc-tanár

Szanics Rudolf – gitár

Lakatos István – tánc-, zongora-, dob- és énektanár

Karap Zoltán – ének

Girászin Gergő – gitár

Bakajsza Ivett – drámapedagógus