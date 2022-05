Korábban megírtuk, a csütörtöki megyei közgyűlésen a rendvédelmi szervek 2021-es évről szóló beszámolóit hallgatta meg a testület.



Varga Béla tűzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója foglalta össze a szervezet tavalyi feladatait, tevékenységét.



Súlyos vasúti baleset



– Összesen 4579 eseményhez vonultak munkatársaink, ennek a számadatnak a kétharmadát a tűzoltói beavatkozások tették ki, ezen belül is meghatározóan a szabadtéri tüzekhez kaptunk riasztást. A közlekedési eszközökben bekövetkezett tűzesetek száma enyhén emelkedett az előző évben. Tűzeset következtében 4 ember vesztette életét, 46-an sérültek meg a megyében – emelt ki a tájékoztatóból néhány adatot az igazgató.



Majd említett olyan baleseteket, ahol nagy erőkkel avatkozott be a katasztrófavédelmi igazgatóság. Ilyen volt tavaly az Újfehértónál történt vonatbaleset. A műszaki mentéseknél a közúti balesetek, viharkárok és fakidőlések adtak munkát. Nyaranta pedig egyre gyakoribbak a hirtelen lecsapó, pusztító viharok, amelyekből sajnos kapott megyénk is, 2021 augusztusában fákat döntött ki, házakat, üdülőövezeteket rongált meg a kiszámíthatatlan időjárás. Az igazgató beszélt arról is, 28 tűzvizsgálati hatósági ellenőrzést indítottak a megyében, amelyek rendőrségi eljárásokhoz, bűncselekményekhez kötődtek. S szintén fontos feladat volt a veszélyes üzemek ellenőrzése, felülvizsgálata.



A megyében a befogadóhelyek kijelölése révén, összesen 169 településen 77 ezer fő elhelyezésére van lehetőség veszélyhelyzetben – derült ki a védelmi feladatok kapcsán.



Megújuló tűzoltólaktanyák



Jelenleg az orosz–ukrán háború következtében fellépő humanitárius válság kezelésében is részt vállal a katasztrófavédelem, kidolgozott tervekkel rendelkezik a különböző veszélyhelyzetek kezelésére, adatbázist vezet a katasztrófahelyzetekben igénybe vehető erőkről, eszközökről és ingatlanokról. A határ mentén operatív törzset működtet, a szakemberek a menekültek elhelyezésén dolgoznak, segítik továbbjutásuk megszervezését.



– A katasztrófavédelmi feladatokat 5 hivatásos tűzoltó-parancsnokság és az alárendeltségükben működő 2 katasztrófavédelmi őrs, 6 önkormányzati és 39 önkéntes tűzoltó-egyesület látja el a megyében. A szakmai felkészültség fejlesztése, valamint a hatékony beavatkozások érdekében rendszeresen továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt kollégáink – hangsúlyozta Varga Béla.



Kérdéseket többek között a személyi állomány, illetve az eszközök korszerűsítésével kapcsolatban tettek fel a képviselők. Arra voltak kíváncsiak, milyen lehetőségük van az önkéntes tűzoltószervezeteknek technikai felszereltségük, gépjárműparkjuk megújítására, hiszen ez kulcsfontosságú feltétel a sikeres mentési munkáknál.



Elhangzott, a létszámfeltöltöttség optimális, a szervezetnél nem jelentős a fluktuáció. Az önkéntes egységek pályázati pénzből fejleszthetnek, az országos keret erre a célra évente 600 millió forint, amiből néhány millió minden évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe kerül. Emellett megújult a mátészalkai tűzoltólaktanya, a sorban a fehérgyarmati következik, a beruházások pedig hozzájárulnak a szakmai munka jobbá tételéhez.



Továbbképzéseken, gyakorlatokon vesznek részt kollégáink Varga Béla

Megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek a megyében is. Több hektáron kapott lángra a növényzet nemrég Kemecse határában

Fotó: katasztrófavédelem