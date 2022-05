2021 novemberében a vádlott Megyei II. osztályú labdarúgó mérkőzésen vett részt az egyik szabolcsi településen. Miután a mérkőzést a játékvezetők lefújták a vendégcsapat kapuvédője szóváltásba keveredett a hazai szurkolók közül néhány személlyel, ezért a rendezők közül többen a pályára mentek, hogy a szurkolókat visszatartsák attól, hogy a kapus közelébe kerüljenek.

Ekkor a vendégcsapat ifjúsági játékosai közül a pálya másik oldaláról néhányan feléjük futottak, köztük a 18 éves vádlott is. Amikor a rendezők közelébe ért, egyiküket hírtelen, lendületből ököllel olyan erővel ütötte arcon, hogy a sértett azonnal elvesztette az eszméletét, és arccal előre a földre zuhant, majd odalépett egy másik rendezőhöz is, és őt is fejen ütötte.

Szerencsére mindkét férfi csak könnyebben sérült, azonban a vádlott erőszakos magatartása sértette a sportrendezvény méltóságát, és alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

Az ügyészség vele szemben vádiratában önálló büntetésként azt indítványozta, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a sportrendezvények látogatásától - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.