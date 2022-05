A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársai a Házhoz megyünk! Biztonságban Magyarországon! bűnmegelőzési kampány keretében 2022. május 17-én Vásárosnaményban, a Művelődési Ház mögötti téren várták az érdeklődőket. A bűnmegelőzési programra kilátogató tanulók és óvodások a hasznos bűnmegelőzési tanácsok mellet, a helyszínen kialakított közlekedési pályán gyakorolhatták a kerékpáros közlekedés alapvető szabályait.

A program elsődleges célja, hogy a lakosság vagyonbiztonságának növelése érdekében az állampolgárok hiteles forrásból, közvetlenül a szakemberektől kérhessenek vagyonvédelemmel kapcsolatban tanácsokat és ajánlásokat, ezzel is fejlesztve az önvédelmi készségeiket - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Néhány jó tanács

Ne nyisson ajtót idegennek még akkor sem, ha az kedvesnek, jó szándékúnak látszik.

Tartsa zárva kapuját, lakásának ajtaját, még akkor is, ha az udvaron vagy a kertben tartózkodik.

Szereltessen biztonsági zárakat lakására, és ha teheti, szerezzen be segélyhívó berendezést.

Mielőtt a lakását elhagyja, győződjön meg arról, hogy a nyílászárókat bezárta.

Kulcsait, ha elmegy otthonról, ne rejtse lábtörlő, vagy egyéb, illetéktelen számára is könnyen elérhető helyre.

Megtakarított pénzét ne vegye elő idegen előtt.

Amennyiben bűncselekmény gyanúját keltő körülményt észlel, hívja a rendőrség 112-es segélyhívó számát!