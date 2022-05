Az Országos Mentőszolgálat észak-alföldi regionális igazgatója, hozzátette: a sikeres helytállás a 8500 mentődolgozó felkészültségének és elhivatottságának, valamint a társadalom támogató összefogásának is köszönhető.



– Nem voltunk egyedül ebben a feladatellátásban, a társ­szervek is összekovácsolódtak egy cél érdekében, hogy úrrá legyünk a korunkat fenyegető legnagyobb járványhelyzeten. Sikerült, kiálltuk a próbát – mondta, s hozzátette: a mentők jelentik az embereknek a segítséget, a reményt, a biztonságot, az emberséget és szolidaritást, hiszen hivatásuk a közösség szolgálata, embertársaik megmentése.



Kiegyensúlyozott, stabil mentés



– Semmi tudatosság nem volt a pályaválasztásomban. Az érettségi után szóltak, hogy lehet a mentőkhöz menni dolgozni, s ennek már negyven éve – idézte fel a kezdeteket Dicső Kálmán, aki a jubileumi díjazottak között egyedüliként vette át a négy évtizedes hűséges szolgálatért, helytállásért járó elismerést.



Bajtársak között



– Aztán elvégeztem a szükséges iskolákat, mentőápoló lettem, de megsaccolni sem merném, hogy hány esethez vonultam. Az azonban tény, végigkísértem a mentőszolgálat fejlődését, ahogy egyre korszerűbb eszközökkel és feltételek mellett menthetünk életeket. A Vásárosnaményi Mentőállomáson kiváló kollektívában dolgozunk, valóban bajtársak vagyunk, mindig minden helyzetben számíthatunk egymásra – utalt ezzel arra, hogy a mentő mindig csapatban dolgozik, ahol egymás támaszai, s legyen bármilyen kritikus is egy eset, soha nem maradnak magukra.



– Közösen a legnehezebb helyzeteket is átvészeljük, ahogy tettük ezt a pandémia időszakában is, ami olyan kihívást jelentett, amire nem lehetett előre készülni – említette az elmúlt két évvel kapcsolatban. A sokat tapasztalt mentős szívét a mai napig megviseli, ha újszülöttet, gyerekeket ér tragédia, s már nem lehet segíteni, az pedig jóleső érzés, amikor olyan emberek szólítják meg és mondanak köszönetet neki, akiknek 20, 30 évvel ezelőtt mentette meg az életét.

– Ez az életem, elképzelni sem tudom, hogy mást is csinálhatnék, mint a mentést. Soha nincs két egyforma eset, mindennapos a kihívás, ahol percek döntenek, s a tudásunk legjavát kell nyújtanunk. Ehhez a hivatáshoz kell egy kis megszállottság – ismerte el Dicső Kálmán, aki örömmel vesz részt a diákok oktatásában, mert nagyon fontos az elsősegély-nyújtási ismereteket megtanítani, ahogy a fiatal mentősöknek is átadni az évtizedek alatt megszerzett tudását és tapasztalatát.

– Sikerült megfertőzni a családot is – mosolyodott el –, hiszen az egészségügyben dolgozik a feleségem, a lányom védőnő, a fiam pedig mentős lett. Az sem lehetetlen, hogy valamelyik unokám is a nyomdokaimba lép – jegyezte meg bizakodással a hangjában: hamarosan boldog négyunokás nagypapa lesz.



Köszönet és elismerés



Május 10-én a magyarországi életmentés 135. és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megalakulásának 74. évfordulóján a mentők napját ünnepeljük. Az OMSZ sok szempontból ma is különleges értékeket hordoz, országosan egységes működése pedig világviszonylatban is egyedülálló.



A megyei ünnepséget csütörtökön tartották Nyíregyházán, ahol a regionális igazgató arról is beszélt, hogy a megyénkben 16 mentőállomáson 50 mentőegység és 450 mentődolgozó teljesít szolgálatot.



– Büszkén mondhatjuk el, hogy a régió minden megyéjében és minden munkaköri csoportjában teljes a létszám. Humánerőforrás-hiánnyal nem kell számolnunk, a kocsiparkot 100 százalékban tudjuk forgatni, ami biztosítja és garantálja a kiegyensúlyozott és stabil mentést. Dr. Korcsmáros Ferenc kiemelte: nagy öröm, hogy az idén ismét együtt és személyesen mondhatnak köszönetet a bajtársaknak a példamutató helytállásért, áldozatos munkáért, elhivatottságért, amit az év minden napján éjjel-nappal tapasztalhatnak az állampolgárok.



– Május 10-e Florence Nightingale születésnapja, a nemzetközi ápolók napja is, amire reflektál az ünnepségünk is, hiszen az OMSZ bajtársi közösségének óriási részét adják a mentőápolók, mentőtechnikusok, így ez a nap kettős ünnep – mondta a regionális igazgató.



Emlékplakettet vett át három mentőállomásunk, ugyanis az ibrányi 30, a baktalórántházi 60, a nyíregyházi pedig 75 éve látja el a mentési feladatokat. (A 75 nem tévedés, mert már az OMSZ megalakulása előtt volt a megyeszékhelynek mentőállomása.) Több mint 100-an vehettek át elismerő vagy jubileumi oklevelet, s köszönetet mondtak azoknak is, akik a járvány leküzdésében az OMSZ partnerei voltak – többek között a megyei rend­őr-főkapitányság, a megyei kórházak, a kisvárdai kórház, a megyei kormányhivatal.



– A magunk mögött hagyott időszakban, gondoljunk a pandémiára, vagy a szomszédunkban dúló háborúra, a biztonság felértékelődött. Köszönjük, hogy önök ezt tudják nyújtani hazánk lakosságának – fogalmazott köszöntőjében Román István. A megyei kormánymegbízott kiemelte a mentők hivatásának fontosságát, s megjegyezte: ezt 21. századi körülmények között láthatják el. – Az Országos Mentőszolgálat Magyarország biztonságának egyik legfontosabb támasza. Köszönet a munkájukért! – mondta a kormánymegbízott.