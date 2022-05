A vádlott az egyik nyírségi város patikában dolgozott gyógyszerészként. 2020 novemberében késő este egyedül maradt a gyógyszertárban, ekkor határozta el a lopást.

A 22 órai zárás előtt bement munkatársa dolgozószobájába, az ott tárolt pénzkazettákat feltörte, és a bennük tárolt közel 6 és fél millió forint készpénzt magához vette. Ezt követően a vádlott úgy állította be a helyszínt, mintha az épületbe idegen személy tört volna be, még a pihenőhelyiség ablaküvegét is beütötte, majd távozása előtt a riasztórendszert is élesítette.

A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást. Egy hét elteltével a vádlott egy lenyomozhatatlan e-mail címről a munkatársainak üzenetet küldött, melyben elárulta az eltulajdonított készpénz feltalálási helyét. A rendőrök a megjelölt helyen, a belvárosi templom előtt, az egyik fa tövében elásva, megtalálták a nylonba csomagolt pénzt, így a lopással okozott kár megtérült.

Az ügyészség a férfit lopás minősített esetével vádolja. Amennyiben a bűncselekmény

elkövetését - az előkészítő ülésen - beismeri, és lemond a tárgyalásról vele szemben 2 év börtönbüntetés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabására tesz indítványt - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.