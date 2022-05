A digitális csalások valamelyik típusával a megkérdezett európaiak több mint fele találkozott már az elmúlt két évben – derült ki egy felmérésből. A gyanútlan áldozatok lenyúlásának leg­gyakoribb módja az online vásárlással kapcsolatos csalás. A világjárvány kezdetén például a pánikba esett emberek kárára megnövekedtek ezek a típusú átverések.



Éberségre biztat



Az életveszélyes vírus elleni személyi védekezéshez szükséges eszközök hirtelen magasba szökő kereslete miatt ezeket az eleinte hiánycikknek számító arcmaszkokat, kézfertőtlenítőket a nyíregyházi Szabó Józsefné mindenképpen és sürgősen be akarta szerezni családjának.



A nyugdíjas asszony lapunk érdeklődésére arról számolt be, hogy az interneten talált is egy ilyen cikkeket kínáló, gyors kiszállítást ígérő céget. A megrendelt termékek árát, ahogy azt a semmiből felbukkant cég kérte, elutalta. Ám a védőeszközök sosem érkeztek meg. Csalás áldozata lettem – ismerte be a nyugdíjas asszony, aki példáján okulva mindenkit éberségre biztat.



Az efféle esetek visszaszorítására indult hazánkban is felvilágosító kampány a kiberbűnözés potenciális áldozatait megszólítva. Nyíregyházán a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, a megyeszékhely önkormányzata és a házigazda Váci Mihály Kulturális Központ hármas szervezésében évek óta tartó Szépkorúak Akadémiája e heti előadása is ezt a témát taglalta.



Keressünk véleményeket!



A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodák koordinátora, dr. Kiss-Benedek Damarisz Pénzügyi fogyasztóvédelem a digitális térben címmel az internetes átverések válfajait és az elkerülésükhöz szükséges legfontosabb teendőket mutatta be, s az egészséges gyanakvás fenntartására hívta fel a szépkorú hallgatóság figyelmét. A pórul járt fogyasztók panaszaival foglalkozó szakember többek között az éberség fontosságát hangsúlyozta, s azt, hogy gondosan ellenőrizzük azt az eladót, akitől vásárolni szeretnénk. Olvassuk át figyelmesen a szolgáltatási feltételeket és az adatvédelmi, valamint a visszatérítési irányelveket, bármilyen hosszú is a szöveg.



Próbáljunk meg rákeresni korábbi vásárlók véleményeire, értékeléseire is. Ha egy eladó túl sok személyes információ megadását kéri, az legyen azonnali intő jel! A legjobb és legbiztonságosabb az lenne, ha csak olyan megbízható, ismert webshopokból vásárolnánk, amelyek igazolt korábbi eladásokkal rendelkeznek. Gyakoriak sajnos az úgynevezett romantikus átverések, amikor a szerelemtől elvakult áldozatok végül a megtakarításaikat is elveszíthetik, sőt egyes esetekben jogi vádakkal is szembenézhetnek. Épp ezért, ha csak online találkoztunk szimpatikus idegennel, az legyen gyanús, ha pedig a társkeresőn megismert udvarló arra kér, hogy küldjünk pénzt valakinek az ő nevében, utasítsuk el a kérését.



Rendszeres ellenőrzés



Számos válfaja létezik már ezeknek az úgynevezett kibertámadásoknak, amelyek ellen a védekezésünk legfontosabb lehetőségeire is felhívta a figyelmet az előadás: – Ellenőrizzük rendszeresen bankszámlánkat, és a gyanús tevékenységekről tegyünk bejelentést bankunknál! Az interneten csak biztonságos webhelyeken fizessünk. Ellenőrizzük, hogy a webhely címének beírására szolgáló mezőben látható-e a lakat, illetve figyeljünk arra, hogy a webcím eleje https legyen, és csak biztonságos kapcsolatot használjunk. Nyilvános wifi helyett saját mobilinternetre csatlakozzunk. Bankunk soha nem kérdez olyan bizalmas információkat telefonon vagy e-mailben, mint az online fiókunk hitelesítő adatai. Ha ilyen jellegű felszólítást kapunk, gyanakodjunk és mielőbb jelentsük bankunknál! Ha egy ajánlat túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, szinte minden esetben csalás. Mindig ügyeljünk személyes adataink biztonságára, valamint azok biztonságos tárolására! – hangsúlyozta a szakember.

Ne feledjük, a bankunk soha nem kéri bizalmas adatainkat! dr. Kiss-Benedek Damarisz

Legyünk megfontoltak, mielőtt ismeretlen helyről rendelnénk

Illusztráció: shutterstock