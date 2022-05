A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint korábbi csalások miatti börtönbüntetéséből 2015-ben szabadult a vádlott, majd 2019 elején elhatározta, hogy továbbra is csalásokat fog elkövetni, ebből fog megélni. 2019 januárjában álnéven feladott hirdetés útján ismerkedett meg egy társkereső oldalon első sértettjével, akinek azt hazudta, hogy jó anyagi körülmények között él, valutaváltással foglalkozó üzletember. A sértett ekkoriban akart gépkocsit vásárolni, és a vádlott azt ajánlotta neki, hogy rajta keresztül féláron juthat hozzá egy elektromos autóhoz. A sértett át is adott 4,5 millió forintot a vádlottnak, akinek esze ágában sem volt autót venni, a pénzzel pedig lelépett. A sértett közölte vele, hogy feljelenti, mire a vádlott a pénzt visszaadta, csakhogy ehhez egy másik nőt csapott be – tájékoztatta lapunkat dr. Szilágyi László.

Szintén álnéven

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője szerint a vádlott 2019 nyarán egy újabb társkereső hirdetés alapján, szintén álnéven ismerkedett meg az újabb sértettel, akinek azt állította, hogy pilótaként dolgozik, két pénzváltó vállalkozása is van, több lakással rendelkezik, és így jelentős jövedelemre tesz szert – persze ez sem volt igaz.

Ettől a sértettől valutaváltásra 13 millió forintot, míg lakásvásárlásra 10 millió forintot vett át a vádlott. A lakásvásárlás kapcsán arra is hivatkozott, hogy a nővére bíró, akinek a segítségével olcsón tud végrehajtás alatt lévő lakást vásárolni. Végül arra is rábeszélte a sértettet, hogy 17 millió forint kölcsönt vegyen fel a saját nevében, amiből majd közösen vesznek egy telket, és családi házat építenek rá. A sértett ezt a pénzt is átadta a vádlottnak, aki végül 40 millió forinttal károsította meg a sértettet. A vádlott arra is rávette a sértettet, hogy a pénzét ne bankban tartsa, mert szerinte az nem biztonságos, hanem inkább vigye haza, ahol a lakásban egy titkos rekeszben elrejti. A rekeszbe végül 6,9 millió forint került, amit a vádlott a szakítás után a lakásban talált további néhány millió forinttal és értéktárgyakkal eltulajdonított, összesen közel 10 millió forint értékben.

Pilótának adta ki magát

Ugyanekkor elvitte a sértett fiának 650 ezer forintját is. A vádlott ugyanezen sértett édesapját is megkárosította, akinek szintén álnéven mutatkozott be, azt hazudta magáról, hogy pilóta, illetve azt, hogy több lakása is van, amiből magas jövedelemre tesz szert.

Rávette az újabb sértettet arra, hogy a bankból ő is vegye ki a pénzét, mert a Covid-helyzet miatt ott nincs biztonságban, illetve azt ajánlotta, hogy valutában megforgatva a pénzt egy hónap alatt megduplázza azt.

A megtévesztett sértett előbb 13 millió forintot adott át a vádlottnak, majd még újabb 5 millió forintot kölcsönbe. A vádlott másnap a pénzzel ismeretlen helyre távozott, a pénzből nem vett valutát, és be sem fektette. Hasonló módszerrel csapta be a vádlott a nő testvérét is, akitől olcsó lakásvásárlásra hivatkozással 10,5 millió forintot csalt ki, amit szintén elköltött. 2019 nyarán a vádlott Debrecenben egy másik nőtől lakást bérelt, akivel baráti kapcsolatot alakított ki. Vele is elhitette, hogy pilótaként dolgozik, illetve, hogy pénzváltóban van érdekeltsége több városban is. Rávette a nőt arra, hogy 16 millió forintot rajta keresztül fektessen be valutába, mert azzal jól lehet keresni. Ahogy megkapta a pénzt, azzal ismeretlen helyre távozott. Bár éppen az egyik nyíregyházi sértettel élt élettársi kapcsolatban a vádlott, ez nem akadályozta abban, hogy 2020 márciusában az interneten, álnéven megismerkedjen egy másik nővel, akinek szintén a pilótás történetet adta elő. Ettől a sértettől 17,5 millió forintot csalt ki valutaváltás ürügyén, azonban a pénzzel lelépett, abból egyáltalán nem vett valutát – tájékoztatott a nem mindennapos vádiratról dr. Szilágyi László, aki hozzátette, az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik.