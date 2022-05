– Délelőtt 10 órakor még 200 négyzetméteren égett a szemét az Orosi telepen, kollégáink négy vízsugárral oltják a tüzet, a helyszínen van egy vízszállító is, a hulladékkezelő telep munkagépei folyamatosan segítik az oltást – adott gyors helyzetjelentést lapunknak szerda délelőtt Dudás Szilvia főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője. Ahogy arról beszámoltunk: kedd este az orosi hulladéklerakóban 250-300 négyzetméteren több mint 600 köbméter hulladék gyulladt ki, a lángok a szomszédos hulladékkupacot is meggyújtották, majd továbbterjedtek a száraz fűre, amely körülbelül kétszáz négyzetméteren égett, de a tűz több villany kapcsolószekrényt is érintett. A kiemelt riasztási fokozatú tűzesethez nyolc járművel közel harminc tűzoltó vonult Nyíregyházáról, Ibrányból, Hajdúnánásról és Nyírbátorból, az oltást a Szabolcs megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

– A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen, valamint a környező településeken folyamatosan méréseket végzett, amelyek egészségügyi határértéket meghaladó káros gázkoncentrációt nem igazoltak, személyi sérülés nem történt – tette hozzá a helyettes szóvivő.