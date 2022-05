A Hajdú Online értesülése szerint tűz keletkezett egy Debrecen-Bánk határában lévő műanyaggyártó vállalat telephelyén hétfő délelőtt. A katasztrófavédelem egységei nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint egy raktár gyulladt ki; a mintegy 500 négyzetméteres ingatlan háromnegyed része ég, a tűz egy másik épületre, valamint az aljnövényzetre is átterjedt. A debreceni hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság megerősítette az értesülésünket, miszerint tűz ütött ki egy bánki üzemnél, bővebb információkkal ők sem szolgáltak.

Kollégánk a helyszínen megtudta, az 500 négyzetméteres raktárépület teljes egészében megsemmisült. A hőtermelés és a szél miatt előbb az aljnövényzetre terjedt át a tűz, majd a szomszédos épületre is, amelyben gázpalackokat tároltak. Információink szerint a palackok felrobbantak. A helyszínen körülbelül 40 tűzoltó dolgozik, főként hajdú-bihariak, de érkeztek egységek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is. A változó szélirány továbbra is nehezíti az oltást, plusz víztartályt kellett bevetniük a lángok megfékezése érdekében.

Petis László, a műanyaggyár tulajdonosának fia lapunknak azt nyilatkozta, a raktárban főként műanyag termékeket tároltak. Egyelőre nem tudják, mi okozta a tüzet, a következő napokat a károk felmérésével és kármentesítéssel töltik majd. Mint elmondta, személyi sérülés szerencsére nem történt, a személyzetet azonnal kimenekítették.

Forrás: haon