Hatóság félrevezetésének vétségével vádolja a Nyíregyházi Járási Ügyészség azt a férfit, aki az idén január 24-én este kétszer is betelefonált a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére. Első hívásakor azt állította, hogy a tanyájáról ismeretlen személyek lovakat és lószerszámokat vittek el 8 millió forint értékben.

Még ki sem értek a rendőrök a helyszínre, újra telefonált a vádlott, és ekkor már azt állította, hogy a tanyán egy ismeretlen személyt meg is szúrtak. A helyszínre érkező járőröknek viszont már azt mondta a vádlott, hogy ő nem is telefonált. A rendőrök találtak a tanyán egy telefont, amiből az utolsó két hívás a főkapitányság ügyeletére irányult, továbbá az ilyen bejelentések hanganyagát rögzítik is a rendőrségen. Egyértelműen megállapítható volt, hogy a valótlan bejelentéseket a vádlott tette.

Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság közérdekű munka büntetést szabjon ki a férfival szemben. Az eljárás a Nyíregyházi Járásbíróságon folytatódik – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze, sajtószóvivő.